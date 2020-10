Douglas Costa wraca do Bayernu Monachium.…

Douglas Costa został nowym zawodnikiem Bayernu Monachium. Brazylijczyk przeniósł się do triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów na zasadzie wypożyczenia.

Tym samym skrzydłowy wraca do klubu, z którego przeszedł do ekipy Juventusu. Costa był zawodnikiem “Starej Damy” od 2017 roku.

Welcome BACK to the family, @douglascosta! 🔴⚪

Douglas Costa joins FC Bayern on loan. ✍️🔴⚪#ServusDouglas #MiaSanFamily pic.twitter.com/dTymyI4krh

— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) October 5, 2020