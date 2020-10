Federico Chiesa piłkarzem Juventusu

Federico Chiesa został nowym zawodnikiem Juventusu. Reprezentant Włoch został na dwa lata wypożyczony z Fiorentiny.

Koszt tej operacji wynosi 10 milionów euro. Mistrzowie Włoch finalnie muszą wykupić Chiesę za 40 milionów.

Poważny krok w karierze

Dla Federico Chiesy jest to pierwszy transfer w dorosłej karierze. Dotychczas występował bowiem jedynie w barwach Fiorentiny. W swoim macierzystym klubie rozegrał na wszystkich frontach 153. spotkania, w których zdobył 34. bramki i zanotował 25. asyst. 22-latek miał bardzo udane wejście w obecny sezon. Na inaugurację rozgrywek Serie A zaliczył asystę w starciu z Torino (1:0). Tydzień później w meczu z Interem Mediolan na Giuseppe Meazza zdobył piękną bramkę podcinką po cudownej asyście Francka Ribery’ego.

Transfer w poszukiwaniu trofeów

Przechodząc na Allianz Stadium, Chiesa z pewnością liczy na zdobycie licznych trofeów. Do tej pory jego gablota stoi bowiem pusta. Ciekawą kwestią jest to, jaką pozycję znajdzie mu na boisku Andrea Pirlo. We wspomnianym starciu z Interem, Chiesa zagrał na prawym wahadle i wyglądał tam bardzo dobrze. Szkoleniowiec Juventusu również preferuje system z wahadłowymi, co może sugerować, że piłkarz Fiorentiny został ściągnięty z myślą o obsadzeniu właśnie tej pozycji.

Fot: Twitter Juventus