Oficjalnie: Tiemoue Bakayoko zawodnikiem Napoli

Tiemoue Bakayoko został nowym graczem SSC Napoli. Włoski klub wypożyczył środkowego pomocnika z Chelsea.

Francuz trafił na San Paolo na zasadzie rocznego wypożyczenia. To już trzecia tego typu transakcja, odkąd zawodnik trafił na Stamford Bridge.

Nieudany pobyt w Anglii

Tiemoue Bakayoko przeniósł się na Wyspy po niezwykle udanym okresie gdy dla AS Monaco. W Chelsea jednak kompletnie sobie nie poradził. W ekipie “The Blues” spędził zaledwie jeden sezon. Następnie został wypożyczony do Milanu, a potem powrócił do drużyny z Księstwa. W bieżącym okienku transferowym sporo mówiło się o ponownym dołączeniu Francuza do Milanu. Ostatecznie jednak piłkarz wylądował w innym klubie Serie A.

Brakujący typ zawodnika

Patrząc na drużynę Napoli można dostrzec, że brakowało w niej zawodnika takiego jak Bakayoko. W drugiej linii dominują raczej gracze o zdecydowanie innej posturze, tacy jak Diego Demme, Stanislav Lobotka czy Elif Elmas. Piłkarz silny fizycznie z pewnością przyda się trenerowi neapolitańczyków, Gennaro Gattuso.