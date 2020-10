Arkadiusz Milik już nie zagra w Napoli?

Arkadiusz MIlik został odsunięty od składu drużyny Gennaro Gattuso. To oznacza, że reprezentant Polski nie otrzyma już szans gry w tym sezonie?

Zmiana trenera zablokowała transfer do Juventusu

O transferze Arkadiusza Milika mówi się praktycznie od początku roku. Wówczas piłkarz zadeklarował, że nie chce przedłużać kontraktu z klubem, który obowiązuje do końca sezonu 2020/2021. Reprezentant Polski początkowo miał trafić latem do Juventusu, jednak z klubu zwolniono zwolennika zakupu tego piłkarza, Maurizio Sarriego. Andrea Pirlo nie wyraził już zainteresowania napastnikiem Napoli i odejście 26-latka do “Starej Damy” nie doszło do skutku.

Victor Osimhen zastąpił reprezentanta Polski

Napoli postanowiło się zabezpieczyć w razie odejścia Milika, kupując Victora Osimhena. Piłkarz kosztował włoski klub 70 milionów euro, co wyraźnie wskazywało na to, że to Nigeryjczyk będzie grać w podstawowym składzie.

Arkadiusz Milik trafił na trybuny?

Tymczasem Arkadiusz Milik przez ostatnie miesiące poszukiwał klubu. 26-latka łączono m.in. z Tottenhamem, Atletico, RB Lipsk, Romą i Fiorentiną. To właśnie do ostatniego z powyższych klubów piłkarz miał trafić pod koniec okna transferowego. Ostatecznie jednak transakcja nie doszła do skutku, co oznacza, że polski napastnik spędzi przynajmniej najbliższe pół roku w Napoli.

Wiele wskazuje na to, że Arkadiusz Milik nie otrzyma szansy gry w drużynie z Neapolu w najbliższym czasie. Piłkarza odsunięto od treningów z pierwszym zespołem i będzie trenować indywidualnie. To oznacza, że reprezentant Polski już nie zagra w barwach Napoli?