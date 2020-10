Luksemburg – Cypr. Typy, kursy (10.10.2020)

W 3. kolejce dywizji C, Luksemburg zmierzy się na własnym obiekcie z Cyprem. Goście spróbują powalczyć o pierwszej punkty w drugiej edycji Ligi Narodów.

Luksemburg – Cypr zapowiedź (sobota, 15:00)

5 września 2020 roku – ta data dla sympatyków reprezentacji Luksemburga jest wyjątkowa. Na ten dzień przypada bowiem jedyne zwycięstwo kadry na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Co więcej, był to mecz, w którym po raz pierwszy od 7 czerwca 2019 roku, piłkarze z Luksemburga cieszyli się z jakichkolwiek punktów.

Mowa o rywalizacji z Azerbejdżanem, która zakończyła się zwycięstwem 2:1 kadry Luksemburga. Spory wpływ na przebieg tego spotkania ma fakt, iż w 26. minucie potyczki czerwony kartonik obejrzał jeden z graczy Azerbejdżanu. Triumf w tym starciu z pewnością był dla zawodników Luksemburga wyjątkowy, gdyż przed wspominanym meczem, Luksemburg przegrał siedem spotkań z rzędu.

Nieciekawą serię ma z kolei Cypr, który nie wygrał żadnej z sześciu ostatnich potyczek. Tym samym, reprezentacja Cypru zajmuje w grupie 1 dywizji C ostatnie miejsce, nie tylko bez dorobku punktowego, ale również z brakiem chociażby jednej zdobytej bramki.

Luksemburg – Cypr kursy bukmacherów

Faworytem meczu Luksemburg. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.17. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.10. Triumf gości bukmacherzy ocenili na kurs 3.45.

Luksemburg – Cypr typy

Choć Luksemburg stoi przed szansą, by zanotować drugie zwycięstwo na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, to w tym spotkaniu nie można skreślać reprezentacji Cypru. Goście znacznie lepiej poradzili sobie w eliminacjach do Euro, zdobywając łącznie 10 punktów. Gospodarze natomiast zgromadzili w kwalifikacjach cztery oczka. Cypr może zatem przerwać serię porażek, remisując chociażby w Luksemburgu.

Luksemburg – Cypr | Typ: Remis lub zwycięstwo Cypru 1.66 @ Betclic

Luksemburg – Cypr | Typ: Obie drużyny strzelą gola 2.16 @ Betclic