Oficjalnie: Michał Chrapek zawodnikiem Piasta Gliwice

Michał Chrapek został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice. Środkowy pomocnik dołączył do drużyny Waldemara Fornalika jako wolny zawodnik.

Piłkarz przez ostatnie trzy lata był graczem Śląska Wrocław. Z klubem nie doszedł do porozumienia w kwestii przedłużenia wygasającej umowy.

WITAMY W PIAŚCIE ✍️🔵🔴 pic.twitter.com/6wZsKseCE9 — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) October 10, 2020

Dotychczasowa kariera

Michał Chrapek na szerokie wody wypłynął podczas gry dla Wisły Kraków. W barwach “Białej Gwiazdy” występował od 2009 do 2014 roku (z krótką przerwą na wypożyczenie do Kolejarza Stróże). Dzięki dobrej grze w ekstraklasie środkowy pomocnik trafił za prawie 1,5 miliona euro do włoskiej Catanii. Na Półwyspie Apenińskim spędził jednak tylko jeden sezon, po którym wrócił na polskie boiska. Ostatnie kluby, które reprezentował Chrapek to Lechia Gdańsk oraz wspomniany Śląsk Wrocław.

“Piast jest topową drużyną w Polsce”

Środkowy pomocnik związał się z Piastem dwuletnią umową. Piłkarz za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej skomentował podpisanie kontraktu z klubem z Gliwic.

– Zależało mi na tym żeby trafić do mocnej polskiej drużyny i bardzo się cieszę, że znalazłem się w Piaście. Uważam, że Piast był i nadal jest topową drużyną w Polsce, która prezentuje efektowny styl i jestem bardzo zadowolony z możliwości dołączenia do zespołu z Gliwic – powiedział 28-letni piłkarz.