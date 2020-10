Nicki Bille Nielsen ponownie wpadł w tarapaty. Duński piłkarz najprawdopodobniej trafi za kratki.

Były zawodnik m.in. Lecha Poznań odbywa obecnie karę aresztu domowego, podczas którego otrzymał zakaz spożywania alkoholu. Piłkarz złamał go, tłumacząc się z przewiny w absurdalny sposób.

Nie przeczytał etykiety

Informacje dotyczące duńskiego zawodnika przekazał na Twitterze Piotr Piotrowicz, który przetłumaczył najważniejsze wątki z artykułu w szwedzkim “Aftonbladet”. Nielsen przebywa w domowym areszcie za grożenie rowerzyście pistoletem gazowym, napaść na pielęgniarkę i posiadanie kokainy. Teraz piłkarz złamał zakaz spożywania alkoholu. Jak przyznał, nie przeczytał etykiety myśląc, że spożywa piwo bezalkoholowe. Pomyłka Nielsena może go bardzo drogo kosztować. Najprawdopodobniej Duńczyk resztę kary odbędzie w więzieniu.

Piłkarski obieżyświat

Nicki Bille Nielsen, kiedy nie był zmuszony do wyłącznego przesiadywania w domu, był prawdziwym piłkarskim obieżyświatem. Grał w klubach we Włoszech, Hiszpanii, Norwegii, Francji czy Grecji. Od 2016 do 2018 roku zakotwiczył w Polsce, reprezentując barwy Lecha Poznań. Rozegrał 32 mecze w ekstraklasie, w których strzelił 4 gole.