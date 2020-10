Bośnia i Hercegowina – Holandia. Typy, kursy (11.10.2020)

Nie tylko reprezentacja Polski gra dzisiaj w grupie pierwszej dywizji A Ligi Narodów. Również nasi rywale zmierzą się dzisiaj w walce o kolejne trzy punkty. Bośnia i Hercegowina podejmie na własnym obiekcie reprezentację Holandii. Bukmacherzy jednogłośnie stawiają na drużynę gości i raczej nie jest to ogromne zaskoczenie. Gospodarze wyglądają na najsłabszą drużynę w grupie pierwszej i każda wygrana Bośniaków będzie raczej niespodzianką.

Bośnia i Hercegowina – Holandia zapowiedź (niedziela, 18:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania na pewno podchodzą do dzisiejszego starcia w bardzo kiepskich nastrojach. Czwartkowe starcie z Irlandią Północną w ramach baraży o awans do Mistrzostw Europy miało być raczej formalnością. I choć dzisiejsi gospodarze przeważali przez cały mecz, to ostatecznie przegrali ze swoimi rywalami w rzutach karnych. Była to ogromna niespodzianka i myślę, że Bośniakom ciężko będzie w tak krótkim czasie się po tym spotkaniu pozbierać. Dodatkowo w poprzednim okienku reprezentacyjnym, kadra Bośni i Hercegowiny zdobyła zaledwie jeden punkt w dwóch spotkaniach. O ile remis we Włoszech był na pewno zaskoczeniem, tak na pewno dzisiejsi gospodarze liczyli na lepszy rezultat w spotkaniu z Polską. Dzisiaj o punkty będzie ciężko, ale na pewno nie można skreślać Bośniaków.

Goście dzisiejszego starcia podchodzą do dzisiejszego spotkania w całkiem przyzwoitych nastrojach. Holendrzy zdają sobie sprawę, że po porażce z Włochami w poprzednim miesiącu muszą pokonać teoretycznie najsłabszą ekipę w grupie pierwszej. Na inaugurację tegorocznej edycji Ligi Narodów udało im się wygrać po spokojnym starciu na własnym obiekcie z Polską i na pewno to zwycięstwo pozwaliło im myśleć o wygraniu tej grupy. Na pewno Bośniacy będą mieli problem z regeneracją na dzisiejsze spotkanie, bo jeszcze w czwartek gospodarze grali aż 120 minut. Dlatego właśnie Holendrzy będą mogli rozegrać ten mecz bardzo spokojnie i powinni dzisiaj rozprawić się ze swoimi rywalami.

Bośnia i Hercegowina – Holandia kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Holandia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.57. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Bośnia i Hercegowina – Holandia, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.00. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 6.25.

Bośnia i Hercegowina – Holandia nasze typy

Gospodarze dzisiejszego spotkania nie mogą podchodzić chyba w gorszym nastroju do tego meczu. Bośniacy choć dominowali, to przegrali w czwartek w rzutach karnych z Irlandią Północną i odpadli z baraży, które dają awans do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Jest to ogromne rozczarowanie dla Bośniaków i na pewno ciężko będzie im się pozbierać do dzisiejszego meczu. Dodatkowo ich rywalami będzie bardzo mocna Holandia, więc możemy spodziewać się jednostronnego spotkania, które nie będzie jakoś bardzo emocjonujące. Wydaje mi się, że goście wyjadą z Bośni z trzema punktami i zobaczymy pewną wygraną Holandii.

Bośnia i Hercegowina – Holandia | Typ: handicap 1:0: Holandia @2.35 STS

Bośnia i Hercegowina – Holandia | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @2.45 STS