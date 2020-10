Finlandia – Bułgaria. Typy, kursy (11.10.2020)

Choć spotkanie reprezentacji Finlandii z Bułgarami nie zapowiada się fantastycznie na papierze to na pewno warto rzucić okiem na ten mecz. Obie drużyny liczą na utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów i na pewno dzisiejsze starcie może okazać się bardzo ważne w kontekście wyglądu grupy na samym końcu rozgrywek. Bukmacherzy stawiają na reprezentantów Finlandii, ale na pewno goście nie będą chcieli oddać tego meczu za darmo i postarają się o wyrwanie chociażby jednego punktu w wyjazdowym starciu.

Finlandia – Bułgaria zapowiedź (niedziela, 18:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania w środę mierzyli się z reprezentacją Polski w Gdańsku, a dzisiaj zagrają na własnym obiekcie z Bułgarią. Finowie na pewno chcą po prostu utrzymać się w dywizji B Ligi Narodów, bo raczej nie będzie łatwo wyprzedzić reprezentację Walii. Mimo wszystko gospodarze dzisiejszego spotkania mają prawo być zadowoleni ze swoich rezultatów w poprzednim okienku reprezentacyjnym. Finowie najpierw przegrali z Walią, ale potem wygrali na wyjeździe z Irlandią i była to całkiem spora niespodzianka. Dzisiaj po raz pierwszy w tegorocznej edycji Ligi Narodów gospodarze niedzielnego starcia są faworytami i zobaczymy jak nasi rywale ze środy zagrają w dzisiejszym meczu z Bułgarią.

Goście dzisiejszego starcia na pewno chcą jak najszybciej zapomnieć o poprzednich spotkaniach reprezentacyjnych. Bułgarzy przegrali w czwartek z Węgrami i pożegnali się z barażami o awans do Mistrzostw Europy, a w zeszłym miesiącu goście dzisiejszego meczu zdobyli zaledwie jeden punkt w dwóch spotkaniach. Na pewno remis z Irlandią był jakimś pozytywnym akcentem, ale ciągle to Bułgarzy są największymi kandydatami do spadku do dywizji C Ligi Narodów. Dzisiejsze spotkanie jest na pewno bardzo ważne dla obu tych reprezentacji i możemy być świadkami naprawdę bardzo ciekawego starcia, które zapewni neutralnym fanom wielu emocji.

Finlandia – Bułgaria kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Finlandia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.77. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Finlandia – Bułgaria, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 5.00.

Finlandia – Bułgaria nasze typy

Obie drużyny na pewno nie mogą być zadowolone ze swoich poprzednich meczów. Finowie zostali zmiażdżeni przez reprezentację Polski, a dzisiejsi goście przegrali w półfinale baraży z Węgrami. Na pewno to Bułgarzy są w zdecydowanie gorszym nastroju, bo jednak gospodarze grali mecz towarzyski i ta przegrana z naszą kadrą na pewno nie była tak bolesna. Bukmacherzy stawiają na reprezentację Finlandii i jak najbardziej się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że Finowie będą zdecydowanie bardziej skupieni na tym spotkaniu, bo goście wciąż będą mieli z tyłu głowy tą czwartkową porażkę. Spodziewam się pewnej wygranej Finlandii.

Finlandia – Bułgaria | Typ: Finlandia @1.77 STS

Finlandia – Bułgaria | Typ: obie drużyny strzelą gola @2.40 STS