Federico Higuain w Interze Miami.…

Federico Higuain podpisał kontrakt z Interem Miami. 35-letni Argentyńczyk dołączył tym samym do swojego brata, Gonzalo.

Doświadczony ofensywny pomocnik występował w kliku ciekawych klubach. Nie ma jednak rzecz jasna tak bogatego piłkarskiego CV, jak jego brat.

Dotychczasowa kariera

Federico Higuain rozpoczynał grę w piłkę w barwach River Plate. Następnie trafił do jedynego europejskiego klubu w karierze. W 2007 roku podpisał kontrakt z Besiktasem, w którym występował jednak jedynie przez rok. Następnie trafił do Meksyku, by ponownie osiąść w Argentynie. W 2012 roku podpisał pierwszy kontrakt z klubem MLS. Inter Miami, z którym aktualnie się związał, jest jego trzecim amerykańskim zespołem.

Podpisał kontrakt dzięki bratu?

Od razu pojawiły się domniemania, że Federico podpisał kontrakt z Interem Miami dzięki ingerencji Gonzalo. Być może jest to część prawdy, lecz zatrudnienia 35-latka nie można sprowadzać jedynie do tego faktu. Federico Higuain strzelił łącznie na boiskach MLS 61 bramek, co najlepiej pokazuje, że nie jest jakimś kompletnie anonimowym zawodnikiem.