Wczorajszy mecz z Włochami był wyjątkowy dla Łukasza Fabiańskiego. Dzięki zachowaniu czystego konta przez bramkarza naszej kadry, został on rekordzistą reprezentacji Polski właśnie w tej klasyfikacji.

Dla golkipera West Hamu było to już 26 czyste konto w koszulce z orzełkiem na piersi. Wyprzedził tym samym Józefa Wandzika, który dzierżył rekord od 1995 roku.

W reprezentacji od 2006 roku

Łukasz Fabiański zapisał bogatą historię związaną z występami w reprezentacji Polski. W kadrze zadebiutował za kadencji Pawła Janasa, dzięki sześciominutowemu epizodowi w towarzyskim starciu z Arabią Saudyjską. Miało to miejsce w marcu 2006 roku. Został powołany do kadry na mistrzostwa świata 2006 oraz Euro 2008. Podczas obu imprez pełnił rolę rezerwowego bramkarza. Fabiańskiego ominęły mistrzostwa Europy w 2012 roku, na które nie otrzymał powołania z powodu kontuzji. Dopiero w 2016 roku został pierwszym golkiperem na dużej imprezie. Polska z Fabiańskim podczas Euro we Francji dotarła do ćwierćfinału, a Polak zagrał kapitalne zawody m.in. w meczu ze Szwajcarią. Licznik 35-letniego bramkarza zatrzymał się na ten moment na 54 występach w narodowych barwach.

Rotacje ze Szczęsnym

Od dłuższego czasu Łukasz Fabiański występuje w reprezentacji Polski na zmianę z Wojciechem Szczęsnym. Za kadencji Jerzego Brzęczka, bramkarz West Hamu zagrał w ośmiu meczach na dwadzieścia możliwych.