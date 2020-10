Airam Cabrera to postać znana dobrze fanom ekstraklasy. Hiszpański napastnik jest bliski powrotu do Polski.

Dwa sezony w ekstraklasie

Airam Cabrera spędził łącznie dwa sezony w ekstraklasie. W latach 2015-2016 piłkarz występował w Koronie Kielce, w barwach której zdobył 16 goli w 28 spotkaniach, co zaowocowało transferem do cypryjskiego Anorthosisu Famagusta. W 2018 roku Hiszpan wrócił do Polski, wiążąc się z Cracovią, w której zanotował 14 bramek w 27 meczach.

Ostatni sezon piłkarz spędził w hiszpańskiej Extremadurze. Rozgrywki nie były jednak dla niego udane – wystąpił w zaledwie 12 meczach, zdobywając tylko jednego gola w Segunda Division.

Powrót do Polski?

Może dobry wpływ na napastnika będzie mieć powrót do Polski? Jak poinformował Maciej Wąsowski z “Przeglądu Sportowego”, Airam Cabrera w najbliższym czasie dołączy do Wisły Płock. Piłkarz trafi do klubu za darmo, gdyż niedawno wygasł jego kontakt z Extremadurą.