Maurizio Pochettino zgłoszony przez Tottenham do Ligi Europy

Mauricio Pochettino już od roku nie jest trenerem Tottenhamu. W klubie pozostał jednak jego syn, który właśnie został zgłoszony do Ligi Europy.

Syn byłego trenera “Kogutów”

Maurizio Pochettino (pisownia imienia syna byłego trenera Tottenhamu jest inna) w juniorach drużyny z Londynu przebywa od 14. roku życia. Wcześniej, podobnie jak ojciec, przebywał w Southampton, jednak ostatecznie również trafił do “Kogutów”.

Może zagrać w Lidze Europy

19-latek występuje na pozycji skrzydłowego. W poprzednim sezonie był częścią zespołu Tottenhamu U23, w którym zagrał w 12 meczach, zdobywając jednego gola i zaliczając asystę.

Jak widać, piłkarz jest obecnie pod obserwacją Jose Mourinho w kontekście gry w pierwszym zespole. Dowodem na to jest fakt, iż Maurizio Pochettino został zgłoszony przez Tottenham do Ligi Europy. Piłkarz znalazł się na liście B.

Wkrótce znów podąży za ojcem?

19-letni piłkarz ma obecnie umowę z klubem ważną do 2022. Kto wie, może ojciec zdecyduje się go pozyskać do zespołu, w którym będzie pracować. Mauricio Pochettino w tej chwili pozostaje bowiem bez zatrudnienia, aczkolwiek media łączą go z objęciem posady szkoleniowca Manchesteru United.