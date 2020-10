Tęcza Kraśnik zdelegalizowana? “Tęcza to symbol zepsucia, dewiacji, i niszczenia duszy najmłodszych”

O Kraśniku zrobiło się głośno w całej Polsce z powodu uchwały w sprawie LGBT. Sytuacja odbiła się także na tamtejszym klubie piłkarskim, LKS Tęcza Kraśnik. W związku z nazwą drużyny, mieszkańcy chcą jej delegalizacji zmiany.

Strefa wolna od LGBT

W 2020 roku Kraśnik, miasto w województwie lubelskim, sprawił że zrobiło się o nim głośno w całej Polsce. Powodem była uchwała podjęta przez tamtejsze władze, czyniąca z miejscowości “strefę wolną od LGBT”. Ta decyzja odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach europejskich.

Uchwała sprawiła, że nieoczekiwanie przedmiotem dyskusji stał się tamtejszy B-Klasowy klub piłkarski. LKS Tęcza Kraśnik to drużyna, która nigdy nie grała w wyższych ligach. W przeciwieństwie do innej drużyny z tego miasta, trzecioligowej Stali. To jednak o niżej notowanym zespole zrobiło się głośno.

Mieszkańcy Kraśnika protestują

Mieszkańcy Kraśnika zaczęli bowiem protestować przeciwko nazwie, pod którą drużyna występuje od 1967 roku. Do Rady Miasta Kraśnik trafiła nawet petycja. – Działając w interesie publicznym wnosimy o przyjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie zdelegalizowania działalności lub zmiany nazwy Ludowego Klubu Sportowego Tęcza Kraśnik – można przeczytać w dokumencie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta.

– Musicie jednak Państwo działać kompleksowo i wyrwać grzech z korzeniami. Na każdym polu odcinać się od moralnej degrengolady zgniłego Zachodu. Odcinać się od kulturowego marksizmu, który promuje dziś ideologia LGBT. Dzisiaj tęcza to symbol zepsucia, dewiacji, rozbicia rodzin i niszczenia duszy najmłodszych, bezbronnych obywateli – dodali mieszkańcy Kraśnika.

Klub odcina się od medialnego zamieszania

25 września LKS Tęcza Kraśnik opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Według komunikatu, klub chce być utożsamiany jedynie ze sportem.

– W związku z rosnącą popularnością naszego klubu, ze względu na ostatnie okoliczności, które miały miejsce w mieście Kraśnik, chcielibyśmy odciąć się od wszelakich skojarzeń i opinii zamieszczanych w mediach i social mediach. LKS Tęcza Kraśnik to klub z ponad 50-letnią historią zajmujący się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem dyscypliny piłki nożnej wśród dorosłych i młodzieży. Nie chcemy brać udziału w medialnych i politycznych przepychankach, a nasz klub powinien kojarzyć się tylko i wyłącznie ze sportem. Prosimy wszystkich o wyrozumiałość – można przeczytać w komunikacie.

Czy wniosek o zmianie nazwy bądź delegalizacji Tęczy Kraśnik zostanie rozpatrzony? Jak informuje “Polsat News”, decyzja zostanie podjęta podczas najbliższych posiedzeń tamtejszej rady miasta.