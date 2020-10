Eliminacje Euro U-21. Polska zremisowała z Bułgarią

Reprezentacja Polski do lat 21. zremisowała w Gdyni z rówieśnikami z Bułgarii 1:1. Taki wynik mocno skomplikował nasze szanse na awans do turnieju finałowego.

Przebieg meczu

Trzeba otwarcie przyznać, że podopieczni Czesława Michniewicza, dla którego był to ostatni mecz w roli selekcjonera kadry U21, nie zagrali najlepszego spotkania. To Bułgarzy byli znacznie lepszym zespołem i tak naprawdę powinni zejść z murawy z kompletem punktów. We znaki dał nam się zwłaszcza strzelec gola dla Bułgarów, Zdravko Dimitrov.

Miał być ostatni taniec selekcjonera Michniewicza, a tu… Dimitrow zatańczył z polską obroną❗😱 #U21EURO ucieka biało-czerwonym❗ Transmisja 🇵🇱⚽🇧🇬 w #tvpsport i tu ▶ https://t.co/SlaXWPJbQU pic.twitter.com/wReIfvXuuL — TVP SPORT (@sport_tvppl) October 13, 2020

O słabej postawie Polaków w ofensywie świadczy fakt, że najlepszym piłkarzem dzisiejszego spotkania w naszych szeregach był z pewnością Kamil Grabara. Gdyby nie jego interwencje przy strzałach wspomnianego Dimitrova oraz Ivanova, Polska najprawdopodobniej przegrałaby dzisiejsze spotkanie. Finalnie dzięki bramce Bartosza Bidy wywalczyliśmy punkt. W doliczonym czasie gry mieliśmy jeszcze szanse na zadanie decydującego ciosu, lecz sędzia niesłusznie odgwizdał spalonego.

Sytuacja w tabeli

Nawet wygrana z Bułgarią nie spowodowałaby, że zajęlibyśmy pierwsze miejsce w grupie. To zapewnili sobie wcześniej Rosjanie, pokonując bez żadnych problemów Łotwę. W listopadzie to właśnie z Łotwą przyjdzie nam rywalizować w ostatnim meczu eliminacyjnym. Polska ma jeszcze szansę na awans do turnieju głównego z drugiego miejsca. Nic już jednak nie zależy wyłącznie od nas.

Polska U-21 – Bułgaria U-21 1:1 (0:1)

0:1 – Zdravko Dimitrov 41′

1:1 – Bartosz Bida 66′

Polska: Grabara – Puchacz, Kiwior, Piątkowski, Fila, Bogusz, Slisz, Listkowski, Kamiński (46′ Bida), Klimala (83′ Białek), Rosołek (61′ Tomczyk)

Bułgaria: Naumov – Popov, Hristov, Hristov, Lyaskov, Yankov, Antov (86′ Chandarov), Yurukov (77′ Iliev), Ivanov (86′ Minchev), Krastev, Rusev (7′ Dimitrov)