Chelsea – Southampton. Typy, kursy (17.10.2020)

Dzisiejszego popołudnia Chelsea podejmie na własnym boisku Southampton. Obie drużyny w dość podobnym stylu rozpoczęły ten sezon Premier League i w ligowej tabeli dzieli je zaledwie jeden punkt. Kto będzie mógł dzisiaj wznieść ręce w geście triumfu?

Chelsea – Southampton zapowiedź (sobota, 16:00)

Chelsea od początku sezonu nie imponuje wysoką formą. The Blues byli absolutnym królem letniego okna transferowego sprowadzając na Stamford Bridge kilku niezwykle ważnych graczy. Ogólne problemy kadrowe, a także słaba postawa zastępców sprawiły, że londyńczycy nie rozpoczęli rozgrywek tak, jakby sobie tego życzyli. Wyniki być może nie są tragiczne, gdyż Chelsea plasuje się na 7 pozycji z dorobkiem 7 punktów na koncie, ale już sama gra pozostawia sporo do życzenia. Frank Lampard ma największe problemy z formacją defensywną, a kłopoty te zdają się nieustannie powtarzać od zeszłego sezonu. Sprowadzenie latem Chilwella, Thiago Silvy oraz Mendy’ego miało być lekiem na całe zło, jednak jak na razie wymienieni zawodnicy nie byli w stanie odcisnąć większego piętna na postawie zespołu będąc przez dłuższy czas poza grą. Lampard potwierdził, że w meczu z Southampton nie zobaczymy ani Mendy’ego, ani Silvy co ponownie może znacząco wpłynąć na wynik. Dobrą wiadomością dla angielskiego szkoleniowca jest natomiast z całą pewnością powrót do sprawności Ziyecha i Pulisica, którzy najprawdopodobniej dostaną dzisiaj szansę gry z ławki rezerwowych.

Jeśli chodzi o Southampton to po 4 rozegranych kolejkach zgromadzili oni 6 punktów, dzięki dwóm ostatnim zwycięstwom z rzędu. Wyniki te nie powinny jednak nikogo zwieść, ponieważ ekipa Świętych nawet w przegranych starciach z Crystal Palace i Tottenhamem pokazała naprawdę przyzwoitą grę i raczej nie zasługiwała na to, by nie zdobyć w nich ani jednego oczka. Southampton może patrzeć optymistycznie na nadchodzący pojedynek, gdyż w ubiegłym sezonie pokonali oni na wyjeździe Chelsea 2:0. Święci na wyjazdach prezentują się bardzo dobrze, gdyż od czasu powrotu do gry w czerwcu przegrali oni poza domem tylko raz. Wysoka forma Djenepo oraz Ingsa może zwiastować nam po raz kolejny bardzo ciekawy pojedynek.

Chelsea – Southampton kursy bukmacherskie

Faworytem tego starcia zdaniem bukmachera STS jest Chelsea, na której zwycięstwo kurs oszacowano na poziomie 1.52. Remis zagramy po kursie 4.50, a zwycięstwo Southampton po kursie 5.90.

Chelsea – Southampton nasze typy

Biorąc pod uwagę kolejne problemy w defensywie Chelsea możemy spodziewać się bramek z obu stron. Southampton powinno zaatakować, gdyż próba gry na 0:0 z Chelsea (co pokazało Crystal Palace) nie jest najlepszą strategią. Dodajemy do tego gola Wernera, który w poprzednich meczach dochodził do sytuacji strzeleckich, jednak brakowało skuteczności.

Chelsea – Southampton | Typ: BTTS @1.70 STS

Chelsea – Southampton | Typ: Werner strzeli gola @2.00 STS