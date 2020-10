Szymon Czyż został powołany do kadry meczowej Lazio na wyjazdowe spotkanie z Sampdorią. Dla 19-letniego ofensywnego pomocnika jest to szansa na debiut w rozgrywkach Serie A.

Polak do tej pory występował w barwach “Biancocelestich” na poziomie Primavery. W bieżącym sezonie Polak zagrał we wszystkich spotkaniach młodzieżowego zespołu Lazio.

Dotychczasowa kariera

Szymon Czyż to wychowanek Arki Gdynia. Ofensywny pomocnik w młodym wieku trafił do Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań, z której następnie przeszedł do zespołu “Kolejorza” do lat 19. W 2018 roku związał się z Lazio. Od tego momentu jest mocnym punktem drużyny Primavery, w której rozegrał 47 spotkań. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył trzy asysty.

Braki kadrowe

Powołanie nastoletniego Polaka do kadry meczowej na starcie z Sampdorią związane jest z dużymi brakami kadrowymi w szeregach Lazio. Krótka ławka rezerwowych była problemem “Biancocelestich” już w zeszłym sezonie. W niedawno zakończonym okienku transferowym nie udało się pozyskać odpowiednich piłkarzy. W przypadku kontuzji oraz zawieszeń za kartki trener Simone Inzaghi musi więc sięgać po graczy występujących na co dzień w Primaverze.