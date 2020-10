Jan Bednarek zawalił dwie bramki w meczu z Chelsea

Jan Bednarek nie zaliczył dobrego występu przeciwko Chelsea. Reprezentant Polski miał udział przy obu golach Timo Wernera, a Southampton zremisowało 3:3.

Dobre wspomnienia Bednarka z meczu przeciwko Chelsea

Do tej pory 24-letniemu obrońcy Chelsea mogła się kojarzyć raczej pozytywnie. To właśnie w meczu z tym rywalem Jan Bednarek zanotował swoje pierwsze trafienie w Premier League. Co więcej, mecz który odbył się w kwietniu 2018 roku był pierwszym byłego piłkarza Lecha Poznań w angielskiej elicie.

Werner dwukrotnie ograł reprezentanta Polski

Ostatniego meczu z “The Blues” Jan Bednarek nie będzie jednak wspominać zbyt dobrze. Timo Werner w meczu z Southampton zdobył dwie bramki, dwukrotnie radząc sobie z polskim obrońcą. Przy pierwszym golu Niemiec ograł piłkarza “Świętych”, dzięki czemu znalazł się w polu karnym i zdobył gola. Z kolei kilkanaście minut później były piłkarz RB Lipsk wygrał pojedynek z reprezentantem Polski, po czym uderzył piłkę ponad bramkarzem i skierował ją do bramki.

No te pueden hacer un gol así. Lo de Bednarek es deplorablepic.twitter.com/qK8WqYMLii — ⚽ 𝐈Ñ𝐀𝐊𝐈 ⚽ (@InakiFutbol) October 17, 2020

Chociaż Chelsea prowadziła po pierwszej połowie 2:1, mecz zakończył się ostatecznie podziałem punktów. W tej chwili “The Blues” zajmują 6. miejsce w Premier League z ośmioma punktami na koncie, natomiast Southampton znajduje się cztery oczka niżej, z siedmioma punktami.