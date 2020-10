Legia Warszawa – Zagłębie Lubin. Typy, kursy (18.10.2020)

Legia Warszawa w siódmej kolejce ekstraklasy zagra na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin. Czy “Miedziowi” pokonają faworytów i utrzymają się w ligowej czołówce?

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin zapowiedź

Ostatnie wyniki Legii nie są raczej satysfakcjonujące dla wszystkich osób związanych z klubem. Legioniści wygrali zaledwie jeden z pięciu poprzednich meczów u siebie, pokonując tylko kosowską Dritę. Trzeba też dodać, że w ubiegłym tygodniu zespół przegrał mecz o Superpuchar Polski z Cracovią.

Tymczasem “Miedziowi” od początku sezonu radzą sobie nieźle. Poza przegraną z Rakowem i remisem z Cracovią podopieczni Martina Seveli wygrali wszystkie ligowe mecze. Nic dziwnego, że po poprzedniej kolejce znajdowali się na trzecim miejscu w tabeli ekstraklasy.

W poprzednich rozgrywkach zespoły miały okazję zmierzyć się dwukrotnie. W Warszawie Legioniści wygrali 1:0, natomiast w Lubinie górą byli “Miedziowi”. Teraz stołeczna drużyna ma przewagę własnego stadionu, aczkolwiek ostatnie mecze nie dają im zbyt wielu argumentów na to, by stawiać się tu w roli wyraźnego faworyta.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin kursy

Zdaniem bukmacherów większe szanse na triumf w tym pojedynku mają Legioniści. Kurs na zwycięstwo stołecznego zespołu wynosi tylko 1.65, natomiast ich rywali aż 4.65. Z kolei kurs na remis ustalono na 4.25.

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin typy

Bukmacherzy stawiają lubinian w roli outsiderów, lecz to wcale nie jest takie oczywiste. Podopieczni Martina Seveli powinni tutaj postraszyć rywali i przeprowadzić kilka akcji bramkowych. Może zdobędzie go Patryk Szysz, który już miał okazję trafiać do siatki Legii?

Legia – Zagłębie | Typ: Zagłębie strzeli gola @1.47 STS

Legia – Zagłębie | Typ: Patryk Szysz strzeli gola @4.00 STS