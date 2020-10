Stal Mielec – Wisła Kraków. Typy, kursy (18.10.2020)

Stal Mielec w niedzielę zagra u siebie z Wisłą Kraków. Czy beniaminek przedłuży serię meczów bez zwycięstwa “Białej Gwiazdy”?

Stal Mielec – Wisła Kraków zapowiedź

Mielczanie obecnie znajdują się na 12. miejscu w lidze, z jednym zwycięstwem i pięcioma punktami na koncie. Ostatnio podopieczni Dariusza Skrzypczaka przegrali na wyjeździe z Podbeskidziem 0:1. Warto zwrócić uwagę na to, że drużyna od początku rozgrywek jeszcze ani razu nie zachowała czystego konta.

Wiślacy również nie zachwycają – po pięciu rozegranych meczach zajmują przedostatnie miejsce w ekstraklasie. Zespół Artura Skowronka nie wygrał jeszcze ani razu, ma na koncie tylko trzy remisy – z Jagiellonią (1:1), Pogonią (2:2) i Górnikiem (0:0). Co więcej, drużyna do tej pory zdobyła tylko cztery gole w rozgrywkach.

Drużyny w tym roku grały przeciwko sobie trzykrotnie w meczach towarzyskich i za każdym razem górą była “Biała Gwiazda”. Czy tym razem Wisła zanotuje kolejne zwycięstwo ze Stalą?

Stal Mielec – Wisła Kraków kursy

Minimalnie większe szanse na trzy punkty według bukmacherów mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo mielczan ustalono na 2.62, natomiast “Białej Gwiazdy” na 2.71. Tymczasem kurs na remis wynosi 3.30.

Stal Mielec – Wisła Kraków typy

Realistyczny wydaje się w tym meczu typ na powyżej jednej bramki i ponad osiem rzutów rożnych. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że najlepszym strzelcem gospodarzy w tym sezonie jest jak na razie Mateusz Mak. Może to właśnie on przyczyni się do zwycięstwa mielczan?

Stal – Wisła K. | Typ: Powyżej jednej bramki, powyżej ośmiu rzutów rożnych @1.55 BETFAN

Stal – Wisła K. | Typ: Mateusz Mak strzeli gola i Stal wygra @5.15 BETFAN