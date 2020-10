Arkadiusz Reca był jednym z wyróżniających się zawodników podczas wczorajszego meczu Crotone z Juventusem. Polak otrzymał wysokie noty za starcie przeciwko mistrzom Włoch.

Lewy obrońca wywalczył dla swojej drużyny rzut karny, po tym jak został sfaulowany przez Leonardo Bonucciego. Jedenastka została wykorzystana, a Crotone nieoczekiwanie zremisowało ze “Starą Damą” 1:1.

Najwyższe noty

Arkadiuszowi Recy za mecz z Juventusem najczęściej przyznawano notę 7. W ten sposób oceniły go “Calciomercato” oraz włoski “Eurosport”. Żaden z piłkarzy biegających wczoraj po boisku nie otrzymał wyższej noty. Nieco gorzej występ Polaka ocenił portal “goal.com”. W tym wypadku Reca dostał ocenę 6,5. Wyższe przy swoim nazwisku otrzymali strzelcy bramek – Alvaro Morata oraz Simy.

Szansa na regularną grę

Reprezentant Polski przed rozpoczęciem obecnego sezonu Serie A udał się na drugie wypożyczenie podczas swojego pobytu na Półwyspie Apenińskim. Atalanta, do której Reca trafił latem 2018 roku najpierw wypożyczyła go do SPAL. Klub ten wraz z końcem poprzednich rozgrywek spadł z ligi. Obecnie Polak trafił do beniaminka Serie A, ekipy Crotone. W dwóch ostatnich meczach Reca rozegrał pełne dziewięćdziesiąt minut.