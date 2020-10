Sebastian Walukiewicz zaliczył pierwszą asystę na boiskach Serie A. Polak zanotował ostatnie podanie przy trafieniu Brazylijczyka Joao Pedro.

Dzięki bramkowej akcji z udziałem środkowego obrońcy, Cagliari doprowadziło do wyrównania w starciu z Torino. Do przerwy ekipa z Sardynii prowadzi z klubem Karola Linettego 2:1.

Pierwsza asysta na włoskiej ziemi

Polak po raz pierwszy miał bezpośredni udział przy bramce swojego zespołu, odkąd trafił do ekipy z Serie A. 20-latek świetnie odnalazł się w polu karnym Torino, dokładnie dogrywając piłkę do Joao Pedro. Napastnikowi Cagliari nie pozostało nic innego, jak umieścić futbolówkę w siatce.

Potwierdzenie wysokiej formy

Asysta autorstwa Sebastiana Walukiewicza to potwierdzenie wysokiej formy polskiego zawodnika na przestrzeni ostatnich miesięcy. Polak wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie Cagliari i gra we wszystkich spotkaniach od deski do deski. Szansą na jeszcze większy rozwój piłkarskich umiejętności świeżo upieczonego reprezentanta Polski jest gra w bloku defensywnym obok Diego Godina. Doświadczony Urugwajczyk, który występował m.in. w Atletico Madryt oraz Interze Mediolan, może nauczyć 20-latka wielu przydatnych rzeczy niezbędnych w arsenale środkowego obrońcy.