Dyrektor Napoli zabrał głos w sprawie Milika. “Wielokrotnie proponowaliśmy mu przedłużenie kontraktu”

Arkadiusz Milik mimo pozostanie w Napoli, prawdopodobnie nie zagra w klubie do końca sezonu. Głos w jego sprawie zabrał tym razem dyrektor sportowy Napoli Cristiano Giuntoli.

Arkadiusz Milik przez ostatnie miesiące poszukiwał klubu. 26-latka łączono m.in. z Juventusem, Tottenhamem, Atletico, RB Lipsk, Romą i Fiorentiną. To właśnie do ostatniego z powyższych klubów piłkarz miał trafić pod koniec okna transferowego. Ostatecznie jednak transakcja nie doszła do skutku, co oznacza, że polski napastnik spędzi przynajmniej najbliższe pół roku w Napoli.

Napoli nie zgłosiło Milika do rozgrywek

Możliwe jednak, że Arkadiusz Milik już nie zagra w barwach drużyny z Neapolu. Piłkarz nie został bowiem zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy na obecny sezon. To oznacza, że przynajmniej do końca roku reprezentant Polski będzie przebywał na trybunach.

“Konsekwencje są naturalne”

Niewiele wskazuje na to, że sytuacja piłkarza się poprawi w ciągu najbliższych miesięcy. Wskazuje na to również ostatnia wypowiedź dyrektora sportowego Napoli, Cristiano Giuntioliego.

– Wielokrotnie proponowaliśmy mu przedłużenie kontraktu, ale on chciał odejść. Dokonaliśmy innych wyborów i konsekwencje są naturalne – wyznał dyrektor sportowy Napoli w rozmowie ze Sky Sports.