Leeds – Wolverhampton. Typy, kursy (19.10.2020)

W meczu kończącym 5. kolejkę Premier League na Elland Road Leeds United podejmie Wolverhampton. Czy beniaminek po raz kolejny zaprezentuje dobrą formę i zdobędzie punkty?

Leeds – Wolverhampton zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Beniaminek angielskiej Premier League udanie rozpoczął zmagania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Biorąc pod uwagę naprawdę trudny terminarz na starcie sezonu 7 zdobytych punktów w czterech meczach można uznać za dobry rezultat. Co więcej, patrząc na grę ekipy prowadzonej przez Marcelo Bielsę można nawet pokusić się o stwierdzenie, że punktów tych mogło, a nawet powinno, być więcej. Mecze z Liverpoolem i Manchesterem City bowiem stanowiły popis gry Leeds i zdobycie w nich zaledwie jednego oczka może być dla nich pewnym niedosytem. Zwłaszcza ostatnia potyczka przeciwko The Citizens była w wykonaniu Leeds niezwykle udana, gdyż beniaminek był bliski zwycięstwa. Bielsa preferuje oczywiście niezwykle otwartą i ofensywną piłkę, co często oznacza pozostawienie luk w obronie i szanse dla przeciwników.

Luki te może być w stanie wykorzystać Wolverhampton, które świetnie czuje się w grze z kontrataków. Ekipa Wilków rozpoczęła ten sezon od niezwykle chimerycznej gry przeplatając bardzo dobre mecze z tymi kompletnie nieudanymi. Dobra postawa w starciach z Sheffield i Manchesterem City nie przełożyła się na dalsze konfrontacje, gdyż blamaż 0:4 z West Ham oraz wygrany po ciężkiej przeprawie bój z Fulham nie należały do popisów drużyny Nuno Espirito Santo. Dla Wolverhampton 3 nadchodzące spotkania wydają się niezwykle ważne, ponieważ zmierzą się oni z drużynami jak najbardziej w swoim zasięgu. Dobra postawa i zdobywanie punktów może się przełożyć na nadchodzące starcia, w których Wolves podejmą Leicester, Arsenal oraz Liverpool.

Leeds – Wolverhampton kursy bukmacherskie

Dobra postawa Leeds na początku rozgrywek nie została niezauważona i w STS znalazła ona swoje odzwierciedlenie w kursach na ten mecz. Zwycięstwo beniaminka zagramy po kursie 2.45, remis po kursie 3.30, a zwycięstwo Wolverhampton po kursie 2.95.

Leeds – Wolverhampton nasze typy

Można podejrzewać, że Leeds będzie próbowało jak zawsze kontrolować grę i atakować, co może stanowić wodę na młyn dla Wolverhampton. Spodziewamy się ciekawego spotkania z bramkami z obu stron.

Leeds – Wolverhampton | Typ: Over 2,5 gola @1.90 STS

Leeds – Wolverhampton | Typ: Bamford strzeli gola @3.15 STS