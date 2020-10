Bruno Fernandes kapitanem Manchesteru United w meczu z PSG. “To dla mnie zaszczyt”

Pod nieobecność Harry’ego Maguire’a szkoleniowiec Manchesteru United, Ole Gunnar Solskjaer musiał wytypować nowego kapitana drużyny na dzisiejsze starcie w Lidze Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain. Wybór Norwega padł na Bruno Fernandesa.

Portugalczyk, który na Old Trafford przybył w styczniu tego roku, będzie debiutować w tej roli w klubie z Manchesteru. O swoich odczuciach związanych z nowymi obowiązkami opowiedział w rozmowie z klubową telewizją United.

“Była to dla mnie niespodzianka”

Bruno Fernandes nie ukrywał, że decyzja Ole Gunnara Solskjaera była dla niego zaskakująca.

– Była to dla mnie pewnego rodzaju niespodzianka, ponieważ nie jestem długo w klubie. Taka decyzja pokazuje, że trener mnie lubi i chce, abym był tutaj, a do tego wierzy w moje cechy przywódcze – ocenia środkowy pomocnik “Czerwonych Diabłów”.

Zdolności przywódcze Fernandesa

Dzisiejszy kapitan został również zapytany o styl zarządzania drużyną z poziomu boiska. Fernandes ma już bowiem takowe doświadczenie. Portugalczyk pełnił funkcję kapitana podczas gry dla Sportingu Lizbona.

– Ogólnie należę do głośnych piłkarzy, więc to nie będzie tylko kwestia tego, że będę po prostu głośnym kapitanem! Zawsze rozmawiam z kolegami z drużyny, staram się im pomóc, więc nie będzie się to różniło niczym od poprzednich meczów. Muszę być po prostu dokładnie tym samym Bruno Fernandesem, co zawsze. Wiem jednak, że może będę miał nieco więcej odpowiedzialności na sobie niż wcześniej – stwierdził zawodnik Manchesteru United.