Manchester City – FC Porto. Typy, kursy (21.10.2020)

Manchester City w środowy wieczór zagra z FC Porto. Czy zespół Pepa Guardioli udowodni, dlaczego przystępuje do tego meczu w roli faworyta?

Manchester City – FC Porto zapowiedź

“Obywatele” od początku sezonu grają w kratkę. Dowodem na to jest fakt, że City zajmuje obecnie dopiero 11. miejsce w lidze po czterech rozegranych spotkaniach. Porażka z Leicester 2:5 oraz remis 1:1 z Leeds z pewnością nie napawają optymizmem drużyny Pepa Guardioli.

Również o Porto nie można powiedzieć, że idzie jak burza przez rozgrywki ligowe. Poprzednie dwie kolejki były dla zespołu nieudane – podopieczni Sergio Conceicao najpierw przegrali u siebie 2:3 z Maritimo, a następnie zremisowali na wyjeździe ze Sportingiem 2:2. Trudno jednak spodziewać się, że w meczu Ligi Mistrzów nastąpi przełamanie.

Ostatni raz drużyny zmierzyły się ze sobą w 1/16 Ligi Europy w 2012 roku. Wtedy “Obywatele” wygrali na wyjeździe 2:1, a następnie u siebie aż 4:0. Czy tym razem na Etihad Stadium również można oczekiwać pogromu?

Manchester City – FC Porto kursy

Zdaniem bukmacherów mecz powinien zakończyć się pewnym zwycięstwem gospodarzy. Kurs na trzy punkty podopiecznych Pepa Guardioli wynosi tylko 1.30, natomiast ich rywali aż 8.57. Również remis wydaje się wręcz nieprawdopodobny (kurs 6.00).

Manchester City – FC Porto typy

Portugalczycy ostatnio tracą dużo bramek, co “Obywatele” powinni wykorzystać, zdobywając gole w obu połowach. Może autorem przynajmniej jednej z nich będzie Raheem Sterling, który trafiał do siatki w trzech ostatnich spotkaniach? Jest to możliwe pod warunkiem, że Pep Guardiola zdecyduje się wystawić go w pierwszym składzie.

Man City – Porto | Typ: Man City strzeli gole w obu połowach @1.72 STS

Man City – Porto | Typ: Raheem Sterling strzeli gola @1.85 STS