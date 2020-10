Thomas Rogne gotowy do gry w meczu z Benficą?

Thomas Rogne doznał kontuzji przed meczem z Jagiellonią. Piłkarz jednak brał już udział w środowym treningu, więc będzie dostępny na mecz z Benficą.

Problemy w obronie Lecha

Lech Poznań w czwartek zmierzy się z Benficą w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Wbrew wcześniejszym pogłoskom, portugalski zespół na przylecieć do Polski w podstawowym składzie. W zespole ma zabraknąć tylko Andre Almeidy, który zmaga się z kontuzją.

Dużo mówiło się przed meczem o problemach Lecha Poznań ze środkiem obrony. Lubomir Satka jest zawieszony za kartki, natomiast Djordje Crnomarković i Thomas Rogne ostatnio nie grali z powodu kontuzji. Niektórzy spodziewali się, że w meczu z Benficą na środku zagra duet Dejewski-Butko.

Duet Crnomarković-Rogne zagra z Benficą?

Kibice Lecha mogą jednak odetchnąć z ulgą. Djordje Crnomarković wczoraj wrócił do treningów z pierwszą drużyną, natomiast w środowych zajęciach uczestniczył Thomas Rogne. To oznacza, że prawdopodobnie ta para stoperów wystąpi w pojedynku z Benficą. Obaj piłkarze przed występem muszą jeszcze przejść testy na koronawirusa. Jeśli będą one negatywne, prawdopodobnie tę dwójkę zobaczymy na boisku przeciwko Benfice.