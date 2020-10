Widzew Łódź w specjalnym komunikacie poinformował o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem wśród piłkarzy. Zawodnicy zostali odizolowani od zespołu.

Klub nie podał nazwisk chorych graczy. Pozytywne wyniki testów najprawdopodobniej spowodują, że piątkowy mecz z GKS-em Bełchatów nie dojdzie do skutku.

“Klub jest w kontakcie z PZPN”

Pilne! Badania na obecność COVID-19 w organizmie dały u dwóch piłkarzy Widzewa wynik pozytywny. Od kilku dni są oni odizolowani od zespołu, pod opieką sztabu medycznego i czują się dobrze. Klub jest w kontakcie z PZPN i Sanepidem i w porozumieniu z nimi podejmie kolejne kroki – czytamy w specjalnym oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze.

Drugi łódzki klub walczy z koronawirusem

Widzew dołączył tym samym do ŁKS-u Łódź, w którym również wykryto dwa przypadki zachorowań wśród piłkarzy. Z tego powodu przełożone zostało starcie z Koroną Kielce. W najbliższy weekend ŁKS miał zmierzyć się z Radomiakiem Radom. To spotkanie również nie dojdzie do skutku w planowanym terminie.