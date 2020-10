Świetny występ Comana, kapitalny gol Tolisso. Bayern wysoko pokonał Atletico

Bayern Monachium w hicie środowych spotkań Ligi Mistrzów pokonał na własnym stadionie Atletico Madryt 4:0. Najjaśniejszymi postaciami meczu byli francuscy piłkarze – Kingsley Coman oraz Corentin Tolisso.

Strzelec jedynej bramki w sierpniowym finale Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain dwukrotnie pokonał bramkarza Atletico. Tolisso zrobił to raz, lecz w absolutnie spektakularny sposób.

Przebieg meczu

Od początku spotkania widać było, że w dniu dzisiejszym to Bayern jest lepszą drużyną. Piłkarze Hansiego Flicka szybko osiągnęli panowanie nad meczem. Swoją przewagę udokumentowali w 28 minucie, kiedy to kapitalnym podaniem popisał się Joshua Kimmich. Perfekcyjnie zagrana piłka trafiła do Kingsley’a Comana, który nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem Jana Oblaka.

Drugi cios przed przerwą Bayern zadał w 42 minucie. Akcję Bawarczyków rozpoczął Robert Lewandowski. Polak zagrał piłkę do Comana, a ten przytomnie podał do niepilnowanego Leona Goretzki. Reprezentant Niemiec pewnym strzałem podwyższył prowadzenie gospodarzy. Pomocnikowi pomógł jeszcze nieco rykoszet. Piłka minimalnie zmieniła bowiem tor lotu piłki, po tym jak odbiła się od Renana Lodiego.

Druga połowa nie różniła się specjalnie od pierwszych czterdziestu pięciu minut. Co prawda Joao Felix szybko zdobył kontaktowego gola, jednak trafienie zostało anulowane przez system VAR.

W 66. minucie jakiekolwiek szanse Atletico zamknął kapitalnym strzałem z dystansu Corentin Tolisso. Środkowy pomocnik posłał istną torpedę w kierunku bramki rywali, która wylądowała w samym okienku. Bramka Tolisso stała się ozdobą dzisiejszego spotkania.

Trzeba jednak przyznać, że również czwarty gol dla drużyny mistrzów Niemiec był wyjątkowej urody. Świetnym prostopadłym podaniem popisał się Thomas Muller, który wypatrzył wbiegającego na pełnej szybkości na połowę przeciwnika Comana. Francuz przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, w banalny sposób ograł stopera Felipe i wpakował piłkę do siatki obok bezradnego Oblaka.

Bayern Monachium – Atletico Madryt 4:0 (2:0)

1:0 – Kingsley Coman 28′

2:0 – Leon Goretzka 41′

3:0 – Corentin Tolisso 66′

4:0 – Kingsley Coman 72′

Składy:

Bayern: Neuer – Pavard (73′ Sarr), Sule, Alaba, Hernandez, Goretzka (83′ Martinez), Kimmich, Muller (83′ Davies), Tolisso, Coman (73′ Costa), Lewandowski (83′ Choupo-Moting)

Atletico: Oblak – Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi, Llorente (79′ Lemar), Herrera, Koke (79′ Torreira), Carrasco (76′ Vitolo), Suarez (76′ Correa), Joao Felix