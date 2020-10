Polska vs Reszta Świata: Zagrali ponad normę!

Przed chwilą przerwa reprezentacyjna, wcześniej dwie kolejki mocno zdekompletowane, a teraz mamy “kłopot bogactwa”. Ekstraklasa wróciła i to z przytupem. Tym razem podsumowaliśmy osiem weekendowych meczów siódmej rundy, ale dorzucamy do tego grona zaległy mecz Legia-Śląsk. Dlatego liczby są nieco większe niż zwykle, ale w ten sposób nie chcemy pomijać żadnego meczu rozegranego w tym sezonie.

Cracovia – Piast

Piast z dobrymi liczbami, co może cieszyć. Natomiast Cracovia tradycyjnie bardzo mocno międzynarodowa. Na plus debiut Patryka Zauchy oraz wynik dla Pasów. Więcej pozytywów tutaj nie znajdziemy. Z kolei w Gliwicach zaraz pewnie będzie ciepło, wszak wyniki są katastrofalne dla ekipy, która w ostatnich sezonach regularnie zgarniała medale ligowe.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/31

Górnik – Raków

Mecz na szczycie, ale głównymi bohaterami obcokrajowcy. Oczywiście po stronie Rakowa, bo to oni strzelali gole dla lidera z Częstochowy. Po stronie zabrzan gol Bartosza Nowaka, ale słabo zagrał Krzysztof Kubica w środku pola czy Adrian Paluszek w obronie. Obaj szybko zeszli z boiska, a ich miejsca zajmowali przyjezdni. Wynik trochę poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o Polaków.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 14/31

Jagiellonia – Lech

Najgorszy mecz w kolejce bez udziału Cracovii? To możliwe. Niestety tutaj przodowała Jagiellonia, która wraca do tego, co było na początku rundy wiosennej ubiegłego sezonu. W Białymstoku niestety nadal lubują się w sprowadzaniu różnej maści graczy, o których nikt nie słyszał. Ale na boisku zdaje to egzamin, skoro udało się pokonać Lecha, to zwycięzców nikt nie będzie sądził.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 9

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 10

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/29

Wisła Płock – Śląsk

O dziwo płocczanie tym razem ledwie przekroczyli połowę miejscowych w podstawowym składzie. Dziwne, gdyż Wisła zawsze w tym aspekcie przodowała i była jednym z czołowych klubów. Tym razem jednak wyglądało to dość średnio, ale wynik wyglądał dobrze dla Nafciarzy. Gorzej dla Śląska, w którym liczba Polaków ustabilizowała się na dobrym – względem ubiegłego sezonu – poziomie.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/28

Stal – Wisła Kraków

W podstawowych składach było 10:5 dla Stali, jeśli chodzi o Polaków. Mielczanie tam byli dwa razy lepsi, ale na boisku jakieś kilka razy słabsi. Katastrofalny występ beniaminka! W zespole gości m.in. debiutant Konrad Gruszkowski, który nieco podniósł liczbę Polaków na boisku w tym meczu.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 15

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 16

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 21/31

Legia – Zagłębie

Niby kluby posiadające topowe akademie, ale boisku pojedynczy zawodnicy z niej. Krótko mówiąc sporo obcokrajowców, ale szczęście w nieszczęściu, że jeden z nich pokazał swoje możliwości i strzelił dwa gole. To oczywiście o Tomasie Pekharcie, który udowodnił, że sprowadzanie takich napastników do Polski ma sens.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 11

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 13/27

Podbeskidzie – Warta

To musiał być super wynik do naszego zestawienia. Jedni i drudzy praktycznie w 95% polscy. Na początek i koniec tylko trzech obcokrajowców na boisku, a łącznie czterech. Gdyby szedł za tym poziom, to takich meczów chcielibyśmy jak najwięcej na boiskach naszej Ekstraklasy.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 19

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 19

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 25/29

Lechia – Pogoń

Mecz, który zapamiętamy z jednego gola, a raczej farfocla Alexandra Gorgonia, przyniósł niezłe wyniki do naszego zestawienia. Przez całe spotkanie miejscowych było więcej od obcokrajowców, a końcowy wynik też nie jest najgorszy. Miło jest się przyzwyczajać do Lechii i Pogoni, w których Mariusz Pudzianowski mógłby krzyknąć swoje Polska górą.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 12

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 12

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 17/32

Legia – Śląsk

Na koniec znowu warszawianie podejmowali drużynę z Dolnego Śląska. Na początek meczu znowu połowę stanowili Polacy, później jednak było nieco lepiej. Zwłaszcza, dzięki zmianom przeprowadzonym przez Vitezslava Lavicke, który wpuszczał Polaków z ławki.

Liczba Polaków rozpoczynających mecz: 11

Liczba Polaków na boisku kończących mecz: 13

Liczba Polaków grających w meczu/wszystkich: 16/30

Skuteczniejsi obcokrajowcy

Jak to zwykle bywa, zawodnicy przyjeżdżający do naszego kraju więcej strzelają od nas. Przewaga i tak nie duża, bo mogło być znacznie gorzej, gdyby nie dwa mecze. W Białymstoku oraz Bielsku-Białej, gdzie Polacy strzelali po trzy gole i uratowali to notowanie pod kątem goli. Najwięcej obcokrajowcy zyskali podczas meczu Stal-Wisła. Biała Gwiazda 5 z 6 goli strzeliła za sprawą przyjezdnych.