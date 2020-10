Rapid Wiedeń – Arsenal F.C. Typy, kursy (22.10.2020)

Rapid Wiedeń ma przed sobą trudne zadanie, gdyż zmierzy się z Arsenalem. Czy czeka nas nudne zwycięstwo faworytów?

Rapid Wiedeń – Arsenal F.C. zapowiedź

Na początku sezonu austriackiej Bundesligi Rapid radzi sobie całkiem nieźle. Drużyna z Wiednia zajmuje obecnie drugie miejsce w lidze, ustępując tylko Red Bullowi Salzburg, gromadząc 10 punktów w czterech meczach. Trzeba też dodać, że zespół odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po starciu z Gent i znalazł się w Lidze Europy.

Tymczasem Arsenal po pięciu ligowych kolejkach zajmuje piąte miejsce w Premier League. Ostatnio zespół Mikela Artety przegrał z Manchesterem City 0:1 na wyjeździe. Mimo przewagi rywala, “Kanonierzy” szukali swoich szans, aczkolwiek ostatecznie nei znaleźli drogi do bramki.

Do tej pory Rapid nie miał okazji na to, by zmierzyć się z zespołem z Londynu. Większość argumentów przemawia za drużyną gości, jednak może gospodarze spróbują wykorzystać atut własnego boiska?

Rapid Wiedeń – Arsenal F.C. kursy

Bukmacherzy twierdzą, że spotkanie powinno się zakończyć triumfem gości. Szanse na trzy punkty Arsenalu oceniono na kurs 1.60, a Rapidu na 5.20. Z kolei kurs na remis wynosi 4.30.

Rapid Wiedeń – Arsenal F.C. typy

Mimo że Arsenal jest faworytem, nie będzie sensacją, jeśli Rapid też znajdzie drogę do bramki. To jednak “Kanonierzy” powinni tutaj zadać decydujące ciosy – powinno im wystarczyć motywacji i umiejętności do tego, by zdobyć gole w obu połowach.

Rapid – Arsenal | Typ: Obie drużyny strzelą gola @1.72 STS

Rapid – Arsenal | Typ: Arsenal strzeli gole w obu połowach @2.30 STS