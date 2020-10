Napoli – AZ Alkmaar. Typy, kursy (22.10.2020)

Przygodę z Ligą Europy rozpoczynają piłkarze Napoli. Włoski zespół w ramach 1. kolejki zmierzy się na własnym obiekcie z AZ Alkmaar.

Napoli – AZ Alkmaar zapowiedź (czwartek, 18:55)

Bardzo dobry start mają za sobą piłkarze Napoli. W trzech rozegranych meczach Serie A, podopieczni Gennaro Gattuso zdobyli 9 punktów, strzelając przy tym aż 12 bramek. Na pozycję zespołu w tabeli rzutuje jednak nierozegrany mecz w Turynie. Starcie rozstrzygnięto jako walkower, a Napoli ukarano jeszcze ujemnym punktem.

AZ Alkmaar początkowo walczył w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Po porażce z Dynako Kijów, holenderska drużyna trafiła do fazy grupowej Ligi Europy. Ekipa z Eredivisie w bardzo przeciętnym, by nie powiedzieć kiepskim stylu rozpoczęła ligową kampanię. Zespół zajmuje odległe, jedenastce miejsce w lidze z dorobkiem czterech punktów w czterech meczach. Warto zauważyć, że piłkarze AZ Alkmaar w tych spotkaniach stracili aż dziesięć bramek.

Napoli nie miało jeszcze okazji zmierzyć się z AZ Alkmaar. Będzie to zatem pierwsze starcie tych ekip.

Napoli – AZ Alkmaar kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Napoli. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.29. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 6.40. Triumf AZ Alkmaar oceniono na kurs 10.

Napoli – AZ Alkmaar typy

Można przypuszczać, że Gennaro Gattuso przeprowadzi kilka zmian w swoich szeregach. Biorąc jednak pod uwagę postawę defensywy AZ Alkmaar, włoski zespół nie powinien mieć większych problemów z pokonaniem rywali.

Napoli – AZ Alkmaar | Typ: Napoli wygra mecz z przewagą minimum dwóch bramek 1.75 @ Betclic

Napoli – AZ Alkmaar | Typ: Gospodarze strzelą powyżej 2.5 bramki 1.87 @ Betclic