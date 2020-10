Bogusław Leśnodorski wraca do piłki

Były prezes i współwłaściciel Legii Warszawa, mimo że oficjalnie nie jest zaangażowany w pracę przy piłce, cały czas przy niej zostaje. Niedawno pomagał przy ratowaniu Wisły Kraków, a od wczoraj zasiada w radzie nadzorczej Motoru Lublin. Leśnodorski ma być wiceprzewodniczącym w nowym składzie RN, a wszystko to początek zmian zainicjowanych przez Zbigniewa Jakubasa. Miliarder przed chwilą przejął większościowy pakiet w drugoligowym klubie, z którego chce zbudować mocny zespół w przeciągu kilku lat.

Na początku czerwca pisaliśmy o planach Jakubasa oraz dotychczasowego właściciela – miasta Lublin – wobec Motoru. Wszystkie formalności związane z przejęciem klubu oraz wejściem miliardera do klubu miały potrwać kilka miesięcy i potrwały. Teraz już formalnie jest w klubie, więc rozpoczął się wiatr zmian.

Nowa rada nadzorcza

Na początek powołano nową radę nadzorczą. Zacytujmy klubową stronę:

Wraz ze zmianą akcjonariuszy w Motor Lublin S.A., do Rady Nadzorczej spółki zostali powołani nowi członkowie. Na czele Rady stanęła Marta Daniewska, wskazana przez nowego większościowego udziałowca, Zbigniewa Jakubasa. Nowy skład Rady Nadzorczej tworzą obecnie:

Marta Daniewska – wskazana przez Zbigniewa Jakubasa

Kamil Balcerek – wskazany przez Zbigniewa Jakubasa

Bogusław Leśnodorski – wskazany przez Jakubas Investment sp. z o.o.

Tomasz Widerlik – wskazany przez Jakubas Investment sp. z o.o.

Robert Żyśko – wskazany przez Gminę Lublin

Piotr Dreher – wskazany przez Gminę Lublin

21 października 2020 roku Rada Nadzorcza wybrała ze swojego składu Martę Daniewską na Przewodniczącą oraz Bogusława Leśnodorskiego na Wiceprzewodniczącego.

Przewodnicząca Marta Daniewska od wielu lat jest w sporcie, ale pracując w… piłce ręcznej, a konkretnie MKS-ie Lublin, czyli najbardziej utytułowanym klubie żeńskiego szczypiorniaka w kraju. Ale to właśnie nazwisko Leśnodorskiego jest tutaj zdecydowanie najciekawsze. Były prezes Legii jest w elitarnym gronie osób, które swoimi działaniami pomogły wprowadzić klub do Ligi Mistrzów. Zresztą największe sukcesy sportowe, w tym wieku, warszawski klub odniósł właśnie pod rządami Leśnodorskiego. O jego wejściu do klubu mówiło się już znacznie wcześniej, gdyż kancelaria prowadzona przez niego oraz jego żonę pomagała w całej dokumentacji przejęcia klubu w ręce Zbigniewa Jakubasa.

Początek zmian, czas na kolejne

Nowa rada nadzorcza wydaje się być dopiero początkiem zmian. Jaka będzie dalsza kolejność? Tutaj wszystko wydaje się logiczne. Dwuosobowy zarząd, rozbudowa klubowego biura, a także bardzo prawdopodobne roszady w strukturze sportowej. Pierwsza z tych części to zapewne wymiana prezesa Pawła Majki i wiceprezesa Jacka Czareckiego, którzy w ostatnich miesiącach mieli wiele wizerunkowych wpadek. Wśród m.in. głośna sprawa transferu Krzysztofa Ropskiego z Siarki Tarnobrzeg, niewykorzystany potencjał obchodów trwającego 70-lecia klubu czy traktowanie kibiców po macoszemu.

Również coraz głośniej jest o ewentualnym zwolnieniu Mirosława Hajdy z funkcji pierwszego trenera oraz reszty członków sztabu. Słaba gra Motoru na początku sezonu nikogo nie zadowala, a dodatkowo Hajdo niedawno pokłócił się z trenerem bramkarzy Arkadiuszem Onyszko, którego usunął ze sztabu. Zważywszy na terminarz Motoru w najbliższych tygodniach – Bytovia, Chojniczanka, Stal Rzeszów – lada moment w Lublinie może być nowy szkoleniowiec.