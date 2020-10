Lech Poznań – Benfica. Typy, kursy (22.10.2020)

Po kilku latach przerwy znów będziemy mogli oglądać polską drużynę w fazie grupowej europejskich pucharów. Gospodarze dzisiejszego spotkania pokonali czterech przeciwników w eliminacjach do Ligi Europy i na pewno zasłużyli na mecz z Benficą na własnym obiekcie. Bukmacherzy są jednak bezlitośni i jednogłośnie wskazują na ekipę z Portugalii. Nie jest to oczywiście żadne zaskoczenie, ale miejmy nadzieję, że drużyna Lecha będzie w stanie postraszyć teoretycznie lepszych przeciwników i zobaczymy ciekawy mecz.

Lech Poznań – Benfica zapowiedź (czwartek, 18:55)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mogą być póki co tylko zadowoleni ze swoich rezultatów w eliminacjach do fazy grupowej Ligi Europy. Poza tym drużyna Lecha nie ma w tym momencie wybitnego sezonu. Ekipa z Poznania po sześciu meczach ma na swoim koncie zaledwie osiem punktów. Lech jest dziewiąty w ligowej tabeli, ale warto wspomnieć, że niektóre drużyny mają rozegrane mniej lub więcej spotkań w Ekstraklasie. Na pewno jest to dosyć szalony początek sezonu i może dlatego Lech nie gra na swoim poziomie w krajowych rozgrywkach. Jednakże dzisiaj gospodarze muszą skupić się na starciu z bardzo dobrą drużyną i zobaczymy czy Lech będzie w stanie postraszyć swoich rywali z Portugalii.

Dla gości jest to naprawdę bardzo udany początek sezonu. Benfica wygrała wszystkie swoje cztery spotkania ligowe i z kompletem punktów znajduje się na samym szczycie tabeli w Portugalii. Dzisiaj jednak przyszedł czas na drugie spotkanie w europejskich pucharach w tym sezonie. Pierwsze było bowiem wielkim rozczarowaniem. Benfica przegrała na wyjeździe z PAOKiem i straciła wtedy nadzieje na awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dlatego więc dzisiaj zobaczymy ekipę z Lizbony w fazie grupowej Ligi Europy. Możemy spodziewać się lekko rezerwowego składu, ale na pewno goście chcą dzisiaj wyjechać z Poznania z trzema punktami.

Lech Poznań – Benfica kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Benfica. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.52. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Lech Poznań – Benfica, to STS ma na to zdarzenie kurs 4.00. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 7.05.

Lech Poznań – Benfica nasze typy

Na pewno nie bez powodu bukmacherzy stawiają dzisiaj na drużynę gości. O ile występy Lecha w eliminacjach do Ligi Europy były dobre, tak jednak rezultaty w Ekstraklasie były po prostu kiepskie. Mimo wszystko w Poznaniu wszyscy podchodzą do dzisiejszego starcia z nadzieją na dobrą walkę. Goście na pewno zagrają trochę słabszym składem niż w krajowej lidze, bo na pewno Benfica nie traktuje Lecha jako bardzo poważnego przeciwnika. Tutaj drużyna Polski ma szansę, bo na pewno bardziej zaangażowani będą gracze gospodarzy. Mimo wszystko spodziewam się wygranej gości, którzy na pewno zostaną postraszeni przez swoich rywali.

Lech Poznań – Benfica | Typ: Benfica @1.52 STS

Lech Poznań – Benfica | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2,5 goli @2.30 STS