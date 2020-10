GKS Tychy – GKS Jastrzębie. Typy, kursy (23.10.2020)

Niezbyt wiele grania przed nami w ten weekend I ligi. W piątek miały być trzy mecze, będzie jeden. Derby GKS-ów, derby Górnego Śląska. Niby takie mecze rządzą się swoimi prawami, ale GKS Tychy będzie faworytem w starciu z GKS-em Jastrzębie.

GKS Tychy – GKS Jastrzębie zapowiedź (piątek, 17:40)

Tyszanie zajmują szóste miejsce, czyli ostatnie dające możliwość gry w barażach. Przed nimi Arka Gdynia z jednym meczem więcej, dlatego dzisiaj GKS Tychy ma szansę jeszcze podskoczyć o jedno miejsce w ligowej tabeli. Wiadomo, że w Tychach chętnie powalczyliby o Ekstraklasę, bo w przeciwieństwie od ekip, które w ostatnich latach awansowały na najwyższy poziom, oni nie musieliby się bać względów infrastrukturalnych.

Przeciwko nim zagra GKS Jastrzębie, który obok Sandecji jest najgorszym zespołem I ligi. Jeden punkt wywalczony w ośmiu meczach to nie jest zła passa, co po prostu wstyd. Katastrofalna postawa, do tego wszystkie mecze muszą rozgrywać poza domem, ze względu na kłopoty ze stadionem w Jastrzębiu. Jedynym ich ratunkiem na dzisiaj wydaje się być fakt, że tylko jedna ekipa spada do II ligi. Czy to pomoże? Zobaczymy…

GKS Tychy – GKS Jastrzębie kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu są gospodarze. Kurs na tyszan wynosi 1,67 i trudno się dziwić, w końcu są w szerokiej czołówce, a ich rywale na dnie tabeli. Remis wyceniany jest na 3,55, a zwycięstwo gości z Jastrzębia najwięcej, bo 5,00.

GKS Tychy – GKS Jastrzębie typy

GKS Tychy – GKS Jastrzębie | Typ: GKS Tychy @ 1,67 TOTALbet

GKS Tychy – GKS Jastrzębie | Typ: Powyżej 2,5 bramki @ 2,00 TOTALbet