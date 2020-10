Slaven Bilić współczuje Kamilowi Grosickiemu. “Jest genialnym facetem”

Slaven Bilić zabrał głos w sprawie obecnej sytuacji Kamila Grosickiego. Reprezentant Polski wciąż czeka na decyzję angielskiej federacji w sprawie transferu do West Bromwich Albion.

Co z wypożyczeniem? Wciąż nie wiadomo

Pod koniec okna transferowego Kamil Grosicki miał trafić na wypożyczenie do Nottingham Forest. Z doniesień wynika jednak, że klub spóźnił się z kilkoma formalnościami, co sprawiło, że przejście reprezentanta Polski do klubu Championship trochę się skomplikowało. Sprawa 32-latka trafiła do angielskiej federacji i ma być rozpatrzona do najbliższego poniedziałku.

Z powodu niejasnej przyszłości, Kamil Grosicki nie został zgłoszony do składu swojej obecnej drużyny na nadchodzące rozgrywki. To mogłoby oznaczać brak występów 32-latka do końca roku.

Trener współczuje Grosickiemu

Głos w sprawie przyszłości piłkarza West Bromwich zabrał jednak Slaven Bilić. Trener beniaminka Premier League przyznał, że współczuje Grosickiemu obecnej sytuacji.

– Powiem uczciwie, że mu współczuję, gdyż jest genialnym facetem. Musimy wiedzieć, czy możemy go włączyć do składu, czy zostanie graczem Nottingham Forest. Mam nadzieję, że niedługo się dowiemy. Im szybciej, tym lepiej dla każdej ze stron – przyznał chorwacki szkoleniowiec w programie “Birmingham Live”.