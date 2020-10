Aston Villa – Leeds. Typy, kursy (23.10.2020)

W pierwszym piątkowym meczu tego sezonu Premier League Aston Villa podejmie na własnym stadionie Leeds. Czy gospodarze będą w stanie po tym starciu pozostać jedyną drużyną z kompletem punktów? A może to beniaminek pokusi się o kolejne punkty?

Aston Villa – Leeds zapowiedź (piątek, 21:00)

Gospodarze w kapitalnym stylu rozpoczęli sezon 2020/2021. 4 rozegrane mecze, komplet punktów, 12 goli strzelonych i 2 stracone. Samo w sobie robi to ogromne wrażenie, a jeszcze lepiej jest kiedy popatrzymy na przeciwników The Villans. O ile pokonanie Sheffield i Fulham nie było ogromną sensacją tak rozgromienie mistrza Anglii Liverpoolu 7:2, a także pokonanie na wyjeździe niezwykle mocnego Leicester musi budzić duży szacunek. Trudno jest jednak póki co jednoznacznie stwierdzić, czy ekipa prowadzona przez Deana Smitha ma szansę zostać czarnym koniem rozgrywek, czy może aktualna forma jest jedynie przebłyskiem. Póki co w dobrej dyspozycji są nie tylko defensorzy The Villans, którzy dopuścili do straty zaledwie dwóch bramek, ale także ofensywni gracze, tacy jak Watkins, Grealish oraz Barkley. Wymienione trio doskonale się na razie uzupełnia i może być zagrożeniem dla każdego rywala.

O zespole z Leeds również można wypowiadać się w samych superlatywach, gdyż ich powrót do Premier League jest póki co jak najbardziej udany. Co prawda nie mogą oni pochwalić się kompletem punktów, jednak nawet przegrane spotkania mogą napawać optymizmem. Beniaminek plasuje się obecnie na 10. miejscu w tabeli, co chyba nie do końca odzwierciedla dobrą grę ekipy prowadzonej przez Marcelo Bielsę. W pięciu dotychczas rozegranych spotkaniach Leeds zdołało uzbierać 7 punktów. Porażki z Liverpoolem oraz Wolverhampton, a także remis z Manchesterem City nie są z całą pewnością powodami do wstydu, ale The Peacocks mogą czuć pewien niedosyt, gdyż pozostawili w każdym z tych starć bardzo dobre wrażenie. Drużyna Bielsy imponuje ogromnym zaangażowaniem i napieraniem na każdego przeciwnika. Zamiłowanie do ofensywy i wysokiego pressingu daje o sobie znać i jest gwarancją emocjonujących potyczek. Na taką też liczymy w piątkowy wieczór.

Aston Villa – Leeds kursy bukmacherskie

W STS kursy na to spotkanie rozkładają się następująco: zwycięstwo Aston Villi zagramy po kursie 2.15, remis po kursie 3.50, a zwycięstwo Leeds po kursie 3.35.

Aston Villa – Leeds nasze typy

Biorąc pod uwagę style gry obu drużyn możemy spodziewać się zaciętego meczu z sytuacjami strzeleckimi z obu stron. Leeds będzie z całą pewnością starało się kontrolować grę i tłamsić rywala, co może stanowić dla gospodarzy idealną szansę do kontrataków. Beniaminek za sprawą wysokiego pressingu zostawia dużo przestrzeni z tyłu, co może być dobrą okazją dla Grealisha, Barkleya czy Watkinsa na zdobycie bramki. Typujemy gole z obu stron oraz pierwszą w sezonie stratę punktów The Villans.

Aston Villa – Leeds | Typ: Leeds wygra lub zremisuje @1.72 STS

Aston Villa – Leeds | Typ: BTTS @1.50 STS