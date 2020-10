Światowy gigant w dziedzinie handlu internetowego sponsorem Lecha Poznań

Lech Poznań w ostatnim czasie sprawia, że jest o nim głośno nie tylko w Polsce, nie tylko z powodu wyników. Klub bowiem właśnie zyskał sponsora o globalnym zasięgu, AliExpress.

O Lechu jest coraz głośniej

Ostatnie miesiące są dla Lecha Poznań bardzo udane. Przyczyną są przede wszystkim dobre wyniki sportowe, gdyż zespół Dariusza Żurawia awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Pomimo porażki z Benfiką, Lechici pozostawili po sobie dobre wrażenie i mecz jest pozytywnym prognostykiem na kolejne spotkania w pucharach.

Również o piłkarzach “Kolejorza” jest coraz głośniej. Kamil Jóźwiak latem trafił do Derby County, Robert Gumny do Augsburga, natomiast Jakub Moder pobił rekord transferowy ligi, przechodząc do Brighton za 11 milionów euro. To jednak nie koniec głośnych transferów z klubu w najbliższym czasie. Na celownikach skautów zachodnich klubów znajdują się bowiem Tymoteusz Puchacz, Jakub Kamiński czy Filip Marchwiński.

Początek współpracy ze światowym gigantem

Dobre występy Lecha Poznań przyciągają nie tylko skautów z całego świata, ale również globalnych sponsorów. Klub w sobotę poinformował, że nawiązał współpracę ze światowym liderem w zakresie handlu internetowego, AliExpress. Współpraca potrwa do 30 czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia.

Należy dodać, że dla przedsiębiorstwa jest to pierwsza taka współpraca. AliExpress do tej pory bowiem jeszcze nie było partnerem żadnego klubu ani rozgrywek sportowych. Co więcej, handlowy potentat już zapowiedział pierwsze działania w ramach sponsorowania Lecha Poznań.

– AliExpress to jedna z najszybciej rozwijających się w Polsce marek “lifestyle” oraz e-commerce, atrakcyjna dla fanów Lecha. Rozmowy z AliExpress rozpoczęły się na długo przed tym, gdy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski oraz zakwalifikowaliśmy się do fazy grupowej Ligii Europy. Jest to potwierdzenie, że nasz klub jest silnym brandem. Kluczowa okazała się nasza reputacja nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku. Miłym dodatkiem do współpracy są wynegocjowane dla naszych kibiców korzystne warunki zakupów na platformie, zwłaszcza podczas nadchodzących wyprzedaży w ramach Dnia Singla – powiedział Karol Klimczak, prezes zarządu KKS Lech Poznań dla oficjalnej strony klubu.

Fot. Przemysław Szyszka/lechpoznan.pl