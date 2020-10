El Clasico dla “Królewskich”. Leo Messi i spółka upokorzeni

Spore wątpliwości mieliśmy w kontekście emocji w sobotnim El Clasico. Wszelkie obawy obie ekipy rozwiały już na starcie spotkania. Wystarczy powiedzieć, że po ośmiu minutach zobaczyliśmy dwa gole. Ostatecznie starcie na Camp Nou wygrał Real Madryt, który pokonał Barcelonę 3:1.

Zarówno “Duma Katalonii”, jak i “Królewscy” zawiedli w kolejce poprzedzającej klasyk. Barcelona i Real niestrzelające w swoim meczach podczas jednej serii gier to naprawdę rzadki widok. Część sympatyków przeczuwała, że postawa drużyn przełoży się na poziom sobotniego El Clasico, rozgrywanego na Camp Nou.

Bardzo szybko wątpliwości zostały rozwiane. Już w 5. minucie potyczki do siatki trafił Federico Valverde, który otrzymał świetne podanie od Karima Benzemy. Przy akcji bramowej “Królewskich” zawiódł przede wszystkim Sergio Busquets, który nie upilnował urugwajskiego pomocnika.

Na odpowiedź Barcelony nie musieliśmy zbyt długo czekać. Kilkaset sekund później mieliśmy bowiem 1:1. Po lewej stronie boiska świetnie popędził Jordi Alba. Hiszpan posłał dokładną piłkę w pole karne, a podanie defensora wykorzystał Ansu Fati. Gracz “Dumy Katalonii” został najmłodszym zawodnikiem, który zdobył gola w “El Clasico” w XXI wieku.

1 – Aged 17 years and 359 days, @FCBarcelona's Ansu Fati has become the youngest player to score in #ElClásico in all comps in the 21st century, breaking the previous record held by Vinícius Júnior (19y 233d). Star. pic.twitter.com/MHi9zMYEJv

— OptaJose (@OptaJose) October 24, 2020