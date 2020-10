Manchester United zremisował z Chelsea 0:0 na Old Trafford. Największą kontrowersją meczu było niepodyktowanie rzutu karnego w 40. minucie dla “The Blues”.

Gospodarze atakowali częściej

Więcej sytuacji do tego, by odmienić losy spotkania mieli podopieczni Ole Gunnara Solskjaera. Piłkarze Manchesteru United oddali w ciągu meczu cztery celne strzały, jednak udane zawody rozegrał Edouard Mendy. Nie oznacza to jednak, że golkiper Chelsea był bezbłędny – w pierwszej połowie zamiast podać do jednego z obrońców, skierował piłkę prawie do własnej bramki. Gdy futbolówka minęła linię końcową, Senegalczyk niewątpliwie odetchnął z ulgą.

Chelsea należał się rzut karny?

Po tym meczu najwięcej będzie się jednak dyskutować o zachowaniu Harry’ego Maguire’a, Kapitan Manchesteru United wydawało się, że nieprzepisowo powstrzymywał Cesara Azpilicuetę, przytrzymując mu głowę podczas sytuacji we własnym polu karnym. Arbiter tego spotkania, Martin Atkinson, nie wyciągnął jednak konsekwencji z incydentu z udziałem Anglika.

Z kolei chwilę później sędzia skorzystał z VAR-u przy sytuacji Manchesteru United. Powtórka wykazała jednak, że Marcus Rashford nie był faulowany przez obrońcę Chelsea.

Debiut Cavaniego bez błysku

Trzeba również odnotować, że debiut w tym spotkaniu zaliczył Edinson Cavani. Urugwajczyk nawet chwilę po wejściu nawet oddał strzał, jednak tuż obok słupka. W ciągu 42 minut na boisku nowy napastnik “Czerwonych Diabłów” miał jednak zaledwie siedem kontaktów z piłką.

“Czerwone Diabły” dopiero na 15. miejscu

Po tym spotkaniu Chelsea zajmuje szóste miejsce w tabeli, z dziewięcioma punktami. Z kolei Manchester United wciąż znajduje się w dolnej połowie, na 15. miejscu, gromadząc do tej pory siedem punktów. W najbliższej kolejce Premier League “Czerwone Diabły” zagrają u siebie z Arsenalem, natomiast Chelsea zmierzy się na wyjeździe z Burnley. Poza tym obie drużyny w tygodniu wystąpią w Lidze Mistrzów.