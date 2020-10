Jose Mourinho skrytykował system VAR

Jose Mourinho od początku swojej menedżerskiej kariery jest kojarzony z krytyką dotyczącą pracy sędziów. W ostatnim czasie Portugalczyk przerzucił się na wytykanie błędów popełnionych przez system VAR.

Opiekun Tottenhamu odniósł się do niedawnych sytuacji z meczów rozgrywanych w Premier League oraz Lidze Mistrzów.

“Jak to możliwe, że myli się system VAR?”

Mourinho chodziło o spotkania Evertonu z Liverpoolem oraz Manchesteru City z FC Porto.

– Myślę, że gdyby sytuacja z meczu Everton – Liverpool wydarzyła się parę lat temu, to wszyscy powiedzieliby: Ok, to był zły wślizg, ale stało się”. Problem polega na tym, że tam był VAR – ocenia Portugalczyk.

– Podobnie w starciu Manchesteru City z FC Porto. Golkiper gości mógł skończyć ze złamaną nogą. I nikt nie rozumie, jak złamana noga bramkarza Porto zamieniła się w rzut karny dla “The Citizens” – podkreślił Mourinho.

– Jeśli sędzia popełnia błąd, wszyscy rozumieją, ponieważ gra toczy się w wielkim tempie. Ale jak to możliwe, że myli się system VAR? – pytał menedżer Tottenhamu.

Kontrowersje w meczu z Newcastle

Jose Mourinho padł już ofiarą dziwnej decyzji sędziowskiej wspartej analizą systemu VAR. W ligowym meczu z Newcastle został podyktowany rzut karny dla ekipy “Srok” po zagraniu ręką Erica Diera. Decyzję arbitra skrytykował wówczas nawet menedżer Newcastle, Steve Bruce.