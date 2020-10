Atalanta – Ajax. Typy, kursy (27.10.2020)

W jednym z najciekawszych wtorkowych starć w Lidze Mistrzów Atalanta podejmie na własnym boisku Ajax Amsterdam. Spotkanie zapowiada się pasjonująco ze względu na ofensywne nastawienie obu drużyn. Która z nich będzie w lepszych nastrojach po zakończeniu tego pojedynku?

Atalanta – Ajax zapowiedź (wtorek, 21:00)

O Atalancie możemy powiedzieć po pierwszych meczach nowego sezonu jedno – nie zatracili oni nic ze swojego DNA. Ultraofensywna piłka preferowana przez Gian Piero Gasperiniego kończy się różnie dla ekipy z Bergamo, jednak ostatecznie prawa do narzekań nie mają postronni kibice, gdyż Atalanta jest po prostu gwarantem dużej liczby bramek. Początek sezonu w Serie A był dla trzeciej drużyny poprzedniego sezonu niezwykle udany – 4:2 z Torino, 4:1 z Lazio i 5:2 z Cagliari mogły zwiastować chęć walki o najwyższe ligowe cele. Niestety, kolejne dwie potyczki ligowe to już porażka 1:4 z Napoli oraz niespodziewane potknięcie z Sampdorią. Pozytywnie dla piłkarzy z Bergamo zakończył się jednak pojedynek w 1. kolejce Ligi Mistrzów, w którym to pokonali duński Midtjylland 4:0. W starciu z Ajaxem pomóc może już powracający do gry Ukrainiec Rusłan Malinowski, który zdążył już rozegrać blisko 30 minut z Sampdorią.

Ajax z kolei rozpoczął sezon 2020/2021 w Eredivisie tak, jak można było się tego spodziewać. Po 6 kolejkach piłkarze z Amsterdamu liderują holenderskiej ekstraklasie z 15. punktami na swoim koncie. Jedyna wpadka i porażka z Groningen 0:1 może być traktowana jako “wypadek przy pracy” zwłaszcza po dwóch ostatnich meczach ligowych, w których to Ajax niezwykle pewnie pokonał swoich rywali – 5:1 Heerenveen oraz aż 13:0 Venlo. Inauguracja fazy grupowej w Champions League nie była tak dobra, jednak porażka 0:1 z Liverpoolem nie jest powodem do wstydu, a biorąc pod uwagę fakt, że piłkarze Erika ten Haga postawili bardzo trudne warunki rywalom można nawet odebrać ją jako pewien pozytyw na kolejne mecze.

Atalanta – Ajax kursy bukmacherskie

Kurs na zwycięstwo Atalanty w tym spotkaniu w STS wynosi 2.00. Jeśli chcemy zagrać remis, to kurs na to zdarzenie wynosi 4.00. Zwycięstwo Ajaxu to kurs 3.35.

Atalanta – Ajax nasze typy

Mecz zapowiada się oczywiście na niezwykle otwarty i kibice oczekują w nim dużej liczby bramek. Dobrze jednak wiemy, że często właśnie w takich starciach zespoły nie idą na wymianę ciosów. Trudno jednak znaleźć argument za tym, by Atalanta miała nagle zmienić swój styl gry. Typujemy zatem over w 1. połowie a także gola będącego w dobrej formie Lassiny Traore.

Atalanta – Ajax | Typ: BTTS w 1. połowie @2.75 STS

Atalanta – Ajax | Typ: Traore strzeli gola @3.25 STS