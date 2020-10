Sytuacja Lazio przed meczem Ligi Mistrzów z Club Brugge stała się niezwykle trudna. Do Belgii nie poleciało wielu podstawowych graczy. Powodem są kontuzje oraz zachorowania na koronawirusa.

Liderzy zostali w domu

Wśród piłkarzy, którzy nie zagrają w jutrzejszym spotkaniu Champions League, są między innymi Ciro Immobile oraz Luis Alberto. To absolutni liderzy Lazio, dzięki którym klub w ogóle zakwalifikował się do tych rozgrywek. Włoski napastnik to nie tylko król strzelców zeszłego sezonu Serie A, ale również zdobywca Złotego Buta dla najskuteczniejszego zawodnika w Europie. Immobile pokonał w tym wyścigu Roberta Lewandowskiego, co najlepiej udowadnia jego boiskową klasę. Luis Alberto był natomiast czołowym asystentem we włoskiej lidze, zaliczając aż piętnaście kluczowych podań przy bramkach partnerów z zespołu.

Jedenastu nieobecnych

Łącznie w meczu z Bruggią zabraknie aż jedenastu piłkarzy. Oprócz wspomnianych Immobile oraz Alberto, do Belgii nie polecieli również Thomas Strakosha, Andreas Pereira, Lucas Leiva, Manuel Lazzari, Danilo Cataldi, Luiz Felipe, Nicolo Armini, Djavan Anderson oraz Gonzalo Escalante.