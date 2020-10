Liga Mistrzów: Real rzutem na taśmę ratuje remis, wygrana Liverpoolu okupiona kolejną kontuzją

Wtorkowe mecze w Lidze Mistrzów obfitowały w widowiska okraszone dużą liczbą bramek. Aż pięć goli padło w spotkaniu Atletico Madryt z Salzburgiem. Cztery bramki zobaczyli kibice oglądający starcie Borussii Moenchengladbach z Realem Madryt, które zakończyło się podziałem punktów.

Gospodarze postawili się triumfatorom poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Spotkanie było naprawdę wyrównane, co pokazuje choćby większa liczba celnych strzałów oddanych przez Lokomotiw. Ostatecznie Bayern triumfował dzięki będącemu w świetnej formie Kimmichowi. Niemiec strzałem z woleja zapewnił podopiecznym Hansiego Flicka trzy punkty.

Antonio Conte desygnował najsilniejszy skład na wyjazdowe starcie z Szachtarem. Na niewiele się to jednak zdało. Inter zaliczył kolejny remis w rozgrywkach Ligi Mistrzów, co stawia ich w słabym położeniu przed dalszymi spotkaniami. Ukraińcy są natomiast nieoczekiwanym liderem grupy po dwóch seriach gier.

Obie drużyny przystąpiły do tego spotkania w zgoła innych nastrojach. Atalanta przegrała ligowe starcie z Sampdorią (1:3), natomiast Ajax wygrał w Eredivisie z Venlo…13:0. Pierwsza połowa potwierdziła lepszą dyspozycję Ajaxu, lecz w drugiej przebudzili się gospodarze. Za sprawą dwóch bramek Duvana Zapaty, Atalanta obroniła drugą pozycję w grupie. Piłkarze z Amsterdamu po dwóch kolejkach zgromadzili na swoim koncie zaledwie jeden punkt.

Przez długi czas zanosiło się na zaskakujące rozstrzygnięcie i wywalczenie przez gości punktu. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wziął Joao Felix. Widać, że młody Portugalczyk poczyna sobie coraz lepiej i powoli staje się prawdziwym liderem ekipy Diego Simeone.

Drużynę Porto czekało dziś znacznie łatwiejsze zadanie niż przed tygodniem. Tym razem piłkarze z Portugalii sięgnęli po trzy punkty w starciu z Olympiakosem, choć rywal wcale nie poddał się bez walki. Spotkanie było niezwykle wyrównane i równie dobrze mogło nie skończyć się tak korzystnie dla gospodarzy. Dzięki wygranej Porto obie ekipy zrównały się punktami w tabeli grupy C.

Ozdobą spotkania był z pewnością gol na 1:0 po kapitalnej akcji, w której udział wzięli Xherdan Shaqiri, Trent Alexander-Arnold oraz finalizujący ją Diogo Jota. Dużym zmartwieniem dla fanów Liverpoolu jest natomiast kontuzja Fabinho. Jeśli Brazylijczyk wypadnie z gry na dłużej, sytuacja w środku obrony mistrzów Anglii będzie po prostu dramatyczna.

Gospodarze nie postawili się specjalnie ekipie Pepa Guardioli, która dosyć łatwo sięgnęła po kolejny komplet punktów. Bardzo dobry występ zaliczył w tym spotkaniu zwłaszcza Kevin De Bruyne.

