Karim Benzema skrytykował Viniciusa. “On gra przeciwko nam”

W przerwie wczorajszego meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Borussią Moenchengladbach i Realem Madryt, kamery “Telefoot” zarejestrowały rozmowę Karima Benzemy z Ferlandem Mendym. Francuski napastnik “Królewskich” skrytykował wówczas kolegę z zespołu, Viniciusa Juniora.

“Nie podawaj mu”

Sytuacja miała miejsce w tunelu prowadzącym na boisko. Wtedy to Benzema zwrócił się do lewego obrońcy Realu, Ferlanda Mendy’ego.

– On robi, co chce. Bracie, nie podawaj mu. Matko moja… On gra przeciwko nam – skrytykował Viniciusa napastnik.

Francuz był ewidentnie niezadowolony z wyniku meczu oraz gry swojego zespołu. Real przegrywał do przerwy z niemiecką drużyna 0:1.

Remis wywalczony rzutem na taśmę

Ostatecznie Real zdołał doprowadzić do remisu w samej końcówce spotkania. Bramki Benzemy oraz Casemiro uchroniły podopiecznych Zinedine’a Zidane’a od drugiej porażki w bieżących rozgrywkach Ligi Mistrzów. W momencie, kiedy “Królewscy” zdobywali oba gole, na boisku nie było już Viniciusa. Brazylijczyk zszedł z murawy w 70. minucie. Zastąpił go wracający po pauzie spowodowanej kontuzją Eden Hazard.