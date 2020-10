Michał Listkiewicz w rozmowie dla szkockiego dziennika: “Polska piłka to żart”

Michał Listkiewicz na łamach “The Scottish Sun” zabrał głos na temat Lecha Poznań. Były prezes PZPN-u wyznał, że obrona “Kolejorza” jest pełna dziur, czego dowodem są cztery stracone gole w pojedynku z Benficą.

Lech rozpoczął Ligę Europy od porażki

Lech Poznań rozpoczął fazę grupową Ligi Europy od porażki. Chociaż Lechici generalnie pozostawili po sobie dobre wrażenie, szczególnie w aspektach ofensywnych, finalnie przegrali 2:4. Opinie w polskich mediach po tym spotkaniu były podzielone, aczkolwiek przeważały te pozytywne.

– Przez godzinę można by dyskutować o tym, czy należy chwalić Lecha za piękną porażkę, bo w taki sposób można określić ten mecz w wykonaniu zespołu Dariusza Żurawia. (…) Lech nie przyniósł jednak wstydu. Benfica pięknie grała w piłkę, a zespół Dariusza Żurawia próbował pięknie kontratakować. Za dwoma znanymi nazwiskami rywali Lecha stały wolne nogi, przez co mieli problemy z naszymi skrzydłowymi i mądrym do bólu Ishakiem. Lechici udowodnili, że w fazie grupowej Ligi Europy udowodnili, że są właściwym zespołem w tym miejscu i czasie – wyznał w rozmowie dla “FutbolNews” dziennikarz i komentator Canal+ Sport Wojciech Jagoda.

“Czy tak daleko zapadła się polska piłka nożna? “

Zadowolenia z postawy Lecha w meczu z Benficą nie wyraził jednak były prezes PZPN-u, Michał Listkiewicz. W rozmowie z “The Scottish Sun” były sędzia skrytykował zespół wicemistrza Polski, a także pozytywne komentarze pod adresem “Kolejorza”.

– Obrona Lecha Poznań była pełna dziur, a Benfica nie musiała się naprawdę pocić, żeby wygrać, ale to, co naprawdę mnie zirytowało, to komentarze po meczu. Czy utrata czterech bramek u siebie w europejskim meczu jest czymś, z czego można być dumnym? Czy tak daleko zapadła się polska piłka nożna? – powiedział Michał Listkiewicz.

Poza tym były prezes PZPN-u wyraził swoją opinię na temat obecnej kondycji polskiego futbolu.

– Polska piłka nożna to żart, jeśli jesteśmy naprawdę zadowoleni z takich wielkich porażek. Problem w Polsce w tej chwili polega na tym, że zawodnicy robią wszystko dla siebie. Posiadają szybkie samochody, noszą buty piłkarskie jak Lionel Messi i nie muszą o nic walczyć. Mamy też menedżerów, którzy są wyposażeni w drony na szkoleniach, ale nie mogą uzyskać żadnych przyzwoitych wyników. Nikt w Polsce nie wydaje się już mieć charakteru sportowego – stwierdził Michał Listkiewicz.