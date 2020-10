Krasnodar – Chelsea. Typy, kursy (28.10.2020)

Już o 18:55 kolejne dwa mecze drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Jednym z nich będzie pojedynek Krasnodaru z Chelsea. Po pierwszej kolejce żaden z zespołów nie zrobił dużego kroku do awansu, gdyż oba mecze w grupie zakończyły się remisami. Czy dziś któraś z drużyn będzie w stanie zwyciężyć?

Krasnodar – Chelsea zapowiedź (środa, 18:55)

Gospodarze nie mogą zaliczyć obecnego sezonu do najbardziej udanych, ponieważ znacznie obniżyli loty w porównaniu z poprzednią kampanią. Po 12. rozegranych kolejkach ekipa Byków plasuje się dopiero na 8. miejscu w rosyjskiej Premier Lidze tracąc już 9 punktów do liderującego Spartaka. I to właśnie moskiewski zespół był ostatnim rywalem Krasnodaru w rozgrywkach ligowych. Spartak pokonał jednak ostatecznie rywala 3:1 czym obronił pierwsze miejsce w tabeli. Inauguracyjny mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów to wyjazdowy remis 1:1 z Rennes. Artur Olenin ma spore problemy kadrowe, gdyż z różnych przyczyn nie będzie mógł on skorzystać z Cabelli, Markova, Wandersona, czy Claessona.

Chelsea od startu rozgrywek nie zachwyca swoją grą a i osiągane rezultaty są dalekie od ideału. 10. pozycja w tabeli z dorobkiem zaledwie 9. punktów po 6. meczach nie robi na nikim wrażenia. Spośród ośmiu ostatnich starć we wszystkich rozgrywkach The Blues zdołali wygrać tylko w dwóch – z Barnsley w EFL Cup oraz ligowym meczu z Crystal Palace. Londyńczycy borykali się od początku sezonu z ogromnymi problemami defensywnymi, jednak ostatnie 4 spotkania to aż 3 czyste konta. Taka poprawa miała miejsce głównie dzięki świetnej postawie Edouarda Mendy’ego oraz Thiago Silvy, którzy dobrze wkomponowali się w zespół. Pierwsza kolejka w Lidze Mistrzów nie przyniosła rozstrzygnięcia, gdyż Chelsea bezbramkowo zremisowała z Sevillą. W dzisiejszym starciu na pewno nie zobaczymy wspomnianego Thiago Silvy, który nie został powołany do kadry na ten mecz.

Krasnodar – Chelsea kursy bukmacherskie

Przy licznych osłabieniach Krasnodaru trudno spodziewać się, by to Chelsea nie była faworytem. W STS kurs na zwycięstwo gości to 1.37, remis 4.80, zwycięstwo gospodarzy 8.95.

Krasnodar – Chelsea nasze typy

Chelsea od początku sezonu otrzymywała sporo rzutów karnych, a w dzisiejszym meczu to oni powinni być stroną dominującą, co może pozwolić na kolejne szanse na popularne “wapno”. Typujemy zatem gola Jorginho. Do tego dorzucamy zwycięstwo Chelsea bez zachowania czystego konta.

Krasnodar – Chelsea | Typ: Jorginho strzeli gola @3.50 STS

Krasnodar – Chelsea | Typ: Chelsea wygra + BTTS @3.05 STS