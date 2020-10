Granada CF – PAOK Saloniki. Typy, kursy (29.10.2020)

Granada CF w czwartkowy wieczór podejmie u siebie PAOK Saloniki. Czy hiszpański zespół wskoczy na fotel lidera swojej grupy?

Granada CF – PAOK Saloniki zapowiedź

Hiszpański zespół od początku sezonu pokazuje, że awans do europejskich pucharów w poprzednim sezonie to nie przypadek. Po sześciu meczach drużyna z południa kraju zajmuje trzecie miejsce, z 13 punktami na koncie, czyli zgromadziła ich tyle samo, co drugi Real Madryt. Poza tym, drużyna rozpoczęła Ligę Europy od zwycięstwa 2:1 na wyjeździe z PSV.

Tymczasem dla drużyny z Salonik początek rozgrywek jest dość przeciętny. W lidze zespół zajmuje szóste miejsce, gromadząc dziewięć punktów. Z kolei w Lidze Europy Karol Świderski i spółka zremisowali ostatnio z Omonią Nikozja na własnym stadionie 1:1.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!

Gospodarze nigdy wcześniej nie tylko nie zmierzyli się z PAOK, ale także z żadną inną drużyną z Grecji. Jak się spiszą w pierwszym takim pojedynku?

Granada CF – PAOK Saloniki kursy

Zdaniem bukmacherów, pojedynek powinien zakończyć się zwycięstwem gospodarzy. Kurs na trzy punkty hiszpańskiej drużyny wynosi 1.70, natomiast ich rywali 5.40. Tymczasem kurs na remis oceniono na 3.75.

Granada CF – PAOK Saloniki typy

Na razie ważną postacią w zespole gospodarzy w europejskich pucharach jest doświadczony (38-letni) napastnik Jorge Molina. Hiszpan trafiał do siatki zarówno przeciwko PSV, jak i w eliminacjach z Lokomotivem Tbilisi. Należy też zwrócić uwagę na to, że hiszpański zespół więcej bramek zdobywa w drugiej połowie – może tym razem wygra właśnie tę część meczu?

Granada – PAOK | Typ: Granada wygra drugą połowę @1.94 Totolotek

Granada – PAOK | Typ: Jorge Molina strzeli gola @2.25 Totolotek