Kamil Jóźwiak potrzebował pomocy przy zejściu z boiska

Kamil Jóźwiak opuści najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Piłkarz Derby County prawdopodobnie doznał kontuzji w meczu Championship przeciwko Cardiff City.

Kamil Jóźwiak trafił do Derby w letnim oknie transferowym za 4,3 mln euro. W zespole Championship wystąpił do tej pory w pięciu spotkaniach, w których zanotował jedną asystę – w meczu przeciwko Luton Town. Wiele jednak wskazuje, że piłkarz opuści przynajmniej kilka najbliższych spotkań.

W meczu z Cardiff City Kamil Jóźwiak rozegrał całe spotkanie. Po jego zakończeniu nie mógł jednak opuścić murawy o własnych siłach. Z doniesień dziennikarza “The Athletic” Ryana Conwaya wynika, że sytuacja piłkarza nie wygląda dobrze.

Jozwiak couldn't put any weight on his leg. The last challenge on him looks really nasty, some Derby medical staff looking at it back and there's some concern at present.

