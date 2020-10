Wyciekły nagrania rozmów Kucharskiego z Lewandowskim. “Ty i twoja żona jesteście oszustami podatkowymi”

Kolejne fakty w sprawie konfliktu Roberta Lewandowskiego z byłym agentem, Cezarym Kucharskim, ujrzały światło dzienne. “Business Insider Polska” opublikował treść nagrań rozmów piłkarza z menedżerem.

Głośny konflikt Lewandowskiego z byłym agentem

O konflikcie na linii Lewandowski-Kucharski jest głośno od ponad miesiąca w polskich i niemieckich mediach. Początkowo pojawiły się doniesienia, jakoby były menedżer piłkarza oczekiwał od niego 39 milionów odszkodowania. W ostatnich dniach Cezary Kucharski został jednak zatrzymany na polecenie Komendy Stołecznej Policji. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokurator Marcin Saduś potwierdził, że śledztwo dotyczy kierowania gróźb karalnych wobec “wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego”.

Wyciekły treści rozmów piłkarza z Kucharskim

“Business Insider Polska” opublikował treść nagrań z 6 stycznia w Restauracji Baczewski przy alei Christiana Szucha w Warszawie. Właśnie wtedy Robert Lewandowski miał być szantażowany przez agenta.

– O jakiej my emocjonalnie mówimy kwocie? – zapytał Lewy.

– To jest 20 milionów euro – odpowiedział Cezary Kucharski, po czym dodał – Tyle jest jakby warty myślę twój spokój, nie?

Wówczas menedżer piłkarza miał przyznać, że tę kwotę podpowiedział mu dziennikarz z “Der Spiegel”, Rafael Buschmann. Niemiecki dziennikarz jest współautorem książki “Brudna piłka. Z archiwum Football Leaks”, która ukazuje ciemne strony piłkarskiego biznesu.

– Osoba, która nie ma pojęcia o biznesie. O tym, co się dzieje. Z twojej historii usłyszał. To powiedział ci taką kwotę. Nie używaj tego argumentu, Czarek. Proszę cię – zareagował piłkarz na to, że kwotę zasugerował dziennikarz.

– No to ja ci tylko mówię, skąd. Bo ja nie wiem, ile to jest. Maik (były wspólnik, przyp. red.) powiedział 10 milionów euro, tak? – odpowiedział Kucharski.

– Dobrze, Maik. Następny argument. No to ja ci powiem, że kelner ci powiedział zero euro. To jest to samo. Czarek, przestań! – zareagował ze śmiechem kapitan reprezentacji Polski.

Piłkarz był nieustępliwy i nie zgadzał się na warunki dyktowane przez agenta. W końcu zapytał się, za co miałby zapłacić oczekiwaną kwotę.

– Za to że będę krył do końca życia, że jesteś i twoja żona oszustami podatkowymi – odpowiedział były menedżer.

“Der Spiegel” pod lupą?

Jak wynika z informacji “Business Insider Polska”, warszawska prokuratura ma zbadać powiązania Cezarego Kucharskiego z redakcją pisma “Der Spiegel”. Zarówno ze względu na Rafaela Buschmanna, jak i pierwsze publikacje na ten temat, opublikowane właśnie w tym magazynie. Szefowa komunikacji i marketingu “Spiegla” Anja zum Hingst przyznała w rozmowie z polskim portalem, że żaden pracownik nie był świadomy wymuszeń ze strony agenta piłkarza. Poza tym powiedziała, że jeszcze nikt z prokuratury nie kontaktował się z redaktorami.